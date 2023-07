Checkliste Geschäftsreise: Alles Wichtige Dabei

Personalausweis und/oder Reisepass

Firmenkreditkarte

private Kreditkarte

EC-Karte

Bargeld

Portemonnaie

Führerschein

Krankenversicherungskarte

Tickets für Züge, Flüge etc.

Handy, Laptop und/oder Tablet

Ladekabel

Notfall-Telefonnummern von Service-Hotlines

Unterwäsche

Socken

Pyjama

Freizeitkleidung

Sportkleidung

festes Schuhwerk

Badeschuhe

Reisetabletten gegen Übelkeit

Durchfalltabletten

Kopfschmerztabletten

Hustenbonbons

Nasentropfen

Allergietabletten

Insektenschutz

persönliche Medikamente



Buch

Zeitschrift

Musik

Nähzeug

Sicherheitsnadeln

Ohrstöpsel

Schlafbrille

Nackenkissen wie das TROIKA Business Travel Pillow

Schreibzeug

Regenschirm

Reiseföhn

Reisebügeleisen

Kaugummi

Mundspray

Stadtplan, Reiseführer und Wörterbuch (digital als Apps)

Bei Ihnen steht eine Geschäftsreise vor der Tür, Sie müssen zu einer Tagung fliegen, nehmen regelmäßig an Meetings an anderen Unternehmensstandorten teil oder besuchen regelmäßig Fachmessen? Um stressfrei zu reisen, sind eine fundierte Planung und Vorbereitung mithilfe einerfür die Geschäftsreise das A und O. Damit Sie keine wichtigen Dokumente daheim vergessen, Zeit sparen und alles im Blick behalten, sollten Sie sich vorab Gedanken darüber machen, was Sie wirklich benötigen. Die Checkliste für die Geschäftsreise hilft Ihnen dabei, an alles zu denken, Koffer und Handgepäck richtig zu befüllen und während der Reise alles Wichtige griffbereit zu haben. Eine Geschäftsreise planen Sie so deutlichund sichern schon bei der Vorbereitung auf die Geschäftsreise den Erfolg Ihres Business-Trips.Was aber gehört auf eine Checkliste für die Geschäftsreise wirklich, was sollten Sie bei der Vorbereitung auf die Geschäftsreise beachten und welcheunterstützen Sie dabei? Lesen Sie dazu mehr im nachfolgenden Beitrag.Geschäftsreise: unsere Checkliste für die wichtigsten Dokumente und GeräteBeginnen wir bei der Checkliste für die Geschäftsreise mit dem, in dem wichtige Dokumente und Geräte Platz finden:Auf den meisten Reisen müssen Sie diese Dokumente stets griffbereit haben. Deshalb lohnt es sich, diese direkt auf die Checkliste für die Geschäftsreise zu setzen. Zureignet sich die Reisepasshülle "TROIKA SLIM PASS" oder ein praktisches Kartenetui . Das handliche Etui bietet mit zwei großen und drei kleinen Fächern ausreichend Platz für Ihren Reisepass, Boarding-Dokumente und Kreditkarten. Überzeugend ist insbesondere der Einsatz eines antibakteriellen, beschichteten Materials und die Integration eines RFID-Chips, der die Karten vor dem Auslesen schützt.Ein weiterer, Geräte und Dokumente während der Geschäftsreise im Handgepäck zu verstauen, ist, dass auch garantiert alles zum Ziel gelangt.Checkliste Geschäftsreise: Kleidung und DressNeben einer geeigneten Tasche für Ihre Reise ist selbstverständlich auch Die Wahl dervon großer Bedeutung, welche Sie idealerweise auf Grundlage der Art Ihrer Geschäftsreise treffen. Grundsätzlich dominieren im Koffer für die meisten Business-Termine bei Herren Anzüge, weiße Hemden, Krawatten und professionelles Schuhwerk. Bei Frauen finden sich üblicherweise Kostüme oder Businesshosen in Kombination mit einer Bluse, einem Blazer und Pumps. Wer am Abend noch zu einer Gala eingeladen ist, benötigt entsprechend elegante Kleidung. Ergänzend gehören für beide gleichermaßen auf die Checkliste für die Geschäftsreise:: Nicht immer schaffen es aufgegebene Kofferstücke rechtzeitig mit zum Zielort. Damit Sie am Ende nicht plötzlich ohne entsprechende Kleidung dastehen, ergänzen Sie die Checkliste für die Geschäftsreise um ein, das Sie im Handgepäck verstauen.Checkliste Geschäftsreise: HygieneartikelAlle Hygieneartikel, die für Sie wichtig sind, finden in einem durchsichtigen Beutel mit einem Fassungsvermögen von 1 l Platz. Mit dem Set "TROIKA ZIPPER BAGS“ erhalten Sie gleich drei Größen und können bequem Deodorant, Zahnpasta, Zahnbürste und Flüssigkeiten mitInhalt, wie Shampoo und Duschgel, einpacken. Bei der smarten Aufbewahrungslösung behalten Sie durch die Transparenz stets den Überblick. Denken Sie zudem daran, Handtücher und Bettwäsche auf die Checkliste für die Geschäftsreise zu schreiben, falls diese nicht in der Unterkunft vorhanden sind.Auch für die wichtigsten Utensilien Ihrerlässt sich eines der Etuis nutzen. Denken Sie bei der Checkliste für die Geschäftsreise an folgende Mittel:Checkliste Geschäftsreise: persönliche GegenständePraktisches, Nützliches und Gegenstände für dassollten eine Checkliste für die Geschäftsreise abrunden. Dazu gehören unter anderem:Geschäftsreise planen: So geht‘s!Wenn Sie Ihre Checkliste für die Geschäftsreise anfertigen, ersparen Sie sich nicht nur viel Stress, sondern steigern auch denIhres Business-Termins. Eine fundierte Vorbereitung auf die Geschäftsreise unterstützt Sie dabei, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren und den eigentlichen Zweck der Reise in den Fokus zu rücken.Mit unserenplanen Sie Ihre Geschäftsreise beim nächsten Mal ein wenig smarter.Stecken Sie Umfang, Rahmen, Ziel, Budget und Anwesenheit von Geschäftspartnern bereits einige Wochen vor der Geschäftsreise ab. Erkundigen Sie sich bei entfernten Zielen überHalten Sie alles schriftlich fest und erstellen Sie einenfür Ihre Geschäftsreise.Buchen Sie rechtzeitig Flüge, Züge, Unterkünfte sowie Räumlichkeiten für ein Meeting oder eine größere Veranstaltung sowie Tische im Restaurant. Oftmals sinddeutlich günstiger.Erstellen Sie sich einefür die Geschäftsreise und arbeiten Sie diese Schritt für Schritt ab.Stellen Sie alle wichtigenzusammen. Schreiben Sie diese am besten vorab auf die Checkliste für die Geschäftsreise. Sofern Sie die Möglichkeit digitaler Lösungen haben, verzichten Sie auf die Papierform. Das schont nicht nur die Umwelt, sondern schützt auch vor Verlust und Diebstahl.Vereinbaren Sie einen Termin in der Personalabteilung und besprechen Sie vorab die. In manchen Unternehmen treten Sie in Vorleistung, in anderen bekommen Sie eine Firmenkreditkarte. Achten Sie ferner darauf, Ihre Geschäftsreise zu dokumentieren und alle Quittungen zu sammeln.Beschränken Sie sich bei Ihrer Checkliste für die Geschäftsreise auf das. Weniger Gepäck mitzuführen, erspart Ihnen eine Menge Schlepperei und Zeit.Während Sie geschäftliche Termine wahrnehmen, wird Sie im Unternehmen ein Mitarbeiter vertreten. Denken Sie daher rechtzeitig daran, diesen mit Ihren Aufgaben vertraut zu machen und klären Sie Ihreim Notfall.Mit einer Checkliste für die Geschäftsreise brechen Sie entspannter auf und reduzieren mit derdas Risiko, etwas Wichtiges zu vergessen. Im Online-Shop von TROIKA finden Sie darüber hinaus viele weitere geeignete Reise-Gadgets für Ihre nächste Geschäftsreise.