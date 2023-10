Che bello!

Hochwertiges Leder - made in Italien - in Handarbeit hergestellt.

Sehr praktisch, den Chip für den Einkauf immer zur Hand zu haben, kein Suchen mehr - einfach immer schnell griffbereit - Chip nach außen herausschieben.

TROIKA COIN ADVENTURE ist auch für 1€ Münze geeignet.

Befestigt an qualitativ hochwertigem Schlüsselring, damit weder Schlüssel noch Anhänger verloren gehen.

Ein kleines Stück italienische Lebensart für dich und deine Schlüssel. Anhänger aus feinstem italienischem Leder, handgefertigt bei unseren Nachbarn jenseits der Alpen. Der Einkaufswagenchip aus Metall lässt sich seitlich leicht herausdrücken und wieder einschieben. Made in Italy in schwarzem oder braunem Leder.Schlüsselanhänger aus hochwertigem italienischen Echtleder mit Einkaufswagenchip aus Metall, seitliche Öffnung zur Entnahme des Chips, auch für 1€-Münzen geeignet, Prägung: Vorderseite Musterprägung, Rückseite: COIN ADVENTURE, Handarbeit, MADE IN ITALY, Leder / Metall, Braun