Bundesbeste im Ausbildungsberuf Kauffrau im E-Commerce

Müschenbach, Dezember 2025 – Ein besonderer Erfolg für die Westerwälder Ausbildungslandschaft und das Unternehmen TROIKA: Michelle Hornickel, Auszubildende zur Kauffrau im E-Commerce bei der TROIKA Germany GmbH in Müschenbach, wurde in Berlin von der Industrie- und Handelskammer (IHK) als Bundesbeste des Jahres 2025 ausgezeichnet.



Im Rahmen der feierlichen nationalen Bestenehrung der IHK wurden die herausragendsten Absolventinnen und Absolventen aus ganz Deutschland geehrt. Michelle Hornickel setzte sich dabei als Beste der Besten im Ausbildungsberuf Kauffrau im E-Commerce bundesweit durch und erhielt die höchste Auszeichnung ihres Fachs. Die Ehrung in Berlin würdigt nicht nur die außergewöhnliche Leistung von Michelle Hornickel, sondern auch die hohe Qualität der beruflichen Ausbildung bei TROIKA. Gute Ausbildungsergebnisse sind immer auch ein Beweis für eine fundierte, engagierte und zukunftsorientierte Ausbildungsarbeit im Unternehmen. TROIKA zählt damit in diesem Jahr zu den Ausbildungsbetrieben, deren Auszubildende ihre Lehre mit einem herausragenden Ergebnis abgeschlossen haben.



„Wir sind sehr stolz auf Michelle und gratulieren ihr herzlich zu dieser außergewöhnlichen Leistung“, so das Unternehmen TROIKA. „Diese Auszeichnung bestätigt unser Engagement für eine qualitativ hochwertige Ausbildung und die gezielte Förderung junger Talente.“



TROIKA bildet seit vielen Jahren erfolgreich Nachwuchskräfte aus und bietet spannende Perspektiven in einem modernen, digitalen Arbeitsumfeld.



(Bildnachweise: „DIHK / Jens Schicke / Christian Plambeck“)

(lifePR) (