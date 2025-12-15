Kontakt
QR-Code für die aktuelle URL

Story Box-ID: 1045835

TROIKA GERMANY GmbH Nisterfeld 11 57629 Müschenbach, Deutschland https://business.troika.de/
Ansprechpartner:in Frau Lara Kral +49 2662 9511106
Logo der Firma TROIKA GERMANY GmbH

Bundesbeste im Ausbildungsberuf Kauffrau im E-Commerce

Michelle Hornickel (TROIKA) in Berlin geehrt

(lifePR) (Müschenbach, )
Müschenbach, Dezember 2025 – Ein besonderer Erfolg für die Westerwälder Ausbildungslandschaft und das Unternehmen TROIKA: Michelle Hornickel, Auszubildende zur Kauffrau im E-Commerce bei der TROIKA Germany GmbH in Müschenbach, wurde in Berlin von der Industrie- und Handelskammer (IHK) als Bundesbeste des Jahres 2025 ausgezeichnet. 

Im Rahmen der feierlichen nationalen Bestenehrung der IHK wurden die herausragendsten Absolventinnen und Absolventen aus ganz Deutschland geehrt. Michelle Hornickel setzte sich dabei als Beste der Besten im Ausbildungsberuf Kauffrau im E-Commerce bundesweit durch und erhielt die höchste Auszeichnung ihres Fachs. Die Ehrung in Berlin würdigt nicht nur die außergewöhnliche Leistung von Michelle Hornickel, sondern auch die hohe Qualität der beruflichen Ausbildung bei TROIKA. Gute Ausbildungsergebnisse sind immer auch ein Beweis für eine fundierte, engagierte und zukunftsorientierte Ausbildungsarbeit im Unternehmen. TROIKA zählt damit in diesem Jahr zu den Ausbildungsbetrieben, deren Auszubildende ihre Lehre mit einem herausragenden Ergebnis abgeschlossen haben. 

„Wir sind sehr stolz auf Michelle und gratulieren ihr herzlich zu dieser außergewöhnlichen Leistung“, so das Unternehmen TROIKA. „Diese Auszeichnung bestätigt unser Engagement für eine qualitativ hochwertige Ausbildung und die gezielte Förderung junger Talente.“ 

TROIKA bildet seit vielen Jahren erfolgreich Nachwuchskräfte aus und bietet spannende Perspektiven in einem modernen, digitalen Arbeitsumfeld. 

(Bildnachweise: „DIHK / Jens Schicke / Christian Plambeck“)

Website Promotion

Website Promotion
TROIKA Website

TROIKA GERMANY GmbH

Seit 1992 entwickelt TROIKA in Deutschland Geschenkideen und vertreibt sie weltweit.

Unsere Produkte vereinen überraschende Innovationen, praktische Funktionen und erfrischendes Design. Namhafte internationale Designer und Designbüros und vielversprechende Newcomer unterstützen uns mit ihrer Kreativität. Bei der Herstellung von TROIKA Produkten setzen wir auf Nachhaltigkeit und übernehmen Verantwortung für Qualität, Sicherheit und Umwelt.

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.
Wichtiger Hinweis:

Eine systematische Speicherung dieser Daten sowie die Verwendung auch von Teilen dieses Datenbankwerks sind nur mit schriftlicher Genehmigung durch die unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH gestattet.

unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH 2002–2025, Alle Rechte vorbehalten

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.