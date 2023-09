Der Rucksack ist schwarz und aus widerstandsfähigem, robustem Polyester (Tarpaulin).

Bringt Ordnung in deine digitale Arbeits-und Freizeitwelt - Laptopfach bis zu 16''.

TROIKA BLACK EXPANDABLE ist durch zusätzlichen Reißverschluss erweiterbar von 6 auf 14 Liter - Fronttasche mit Diebstahlschutz und Karabiner.

Verstärkter Standboden, Schlaufe zur Befestigung am Trolley, Tragegriff, versteckte Rucksackgurte.

Der schwarze City-Rucksack macht sich genau so groß, wie du ihn gerade brauchst. Mit 6 Litern Kapazität perfekt fürs Laptop (bis zu 16'') und den Tag im Office. Mit 14 Litern ideal fürs Shoppen danach – dank zusätzlichem Reißverschluss lässt sich TROIKA BLACK EXPANDABLE blitzschnell erweitern. Praktisch: die Schlaufe zum Fixieren am Trolley, die clevere Aufteilung mit Fächern für Laptop, Flasche und Schirm, und auch der Diebstahlschutz am vorderen Reißverschlussfach. Strapazierfähig: aus besonders robustem Tarpaulin-Material („LKW-Plane“) mit verstärktem Boden und spritzwassergeschützt (IPX4). Wie schön, dass dein neuer Begleiter auch noch richtig gut aussieht!Laptop-Rucksack mit 2 großen Fächern (gepolstertes Laptopfach bis 16'' und Hauptfach) mit 2-Wege Reißverschluss, erweiterbar durch zusätzlichen Reißverschluss, 1 Fronttasche mit versteckbarem Reißverschluss-Schieber als Mini-Karabiner (Diebstahlschutz) + zusätzliches Frontfach, expandiert 2 Netztaschen für Flasche und Schirm, verstärkter Standboden, Schlaufe zur Befestigung am Trolley, Tragegriff, versteckte Rucksackgurte, wasserabweisende Reißverschlüsse außen, widerstandsfähiges Material, spritzwassergeschützt (Wasserdichtheitsgrad IPX4), Kapazität von ca. 6 Liter auf ca. 14 Liter erweiterbar, Tarpaulin: 80% Polyester, 20% Polyurethan (PU), Polyester / Polyurethan / Tarpaulin (Plane), Schwarz