Bleistift-Technik neu definiert. ENDLESS TO GO

Bleistift-Technik neu definiert. Kein Anspitzen, keine abgebrochene Mine: Mit der nachhaltigen Endlosschreibspitze in HB schreiben Sie bis zu 20 km, bevor ein Wechsel nötig wird. Die Spitze ist austauschbar und radierbar – perfekt für unterwegs. Der CONSTRUCTION ENDLESS TO GO ist klein, kompakt und sitzt an einem NAIL GUARD-Schlüsselring – perfekt zum einfachen Befestigen an Schlüsseln, Taschen und vielem mehr. Im ikonischen CONSTRUCTION-Look mit Zentimeter-/Zoll-Lineal. Gefertigt aus mattem Aluminium und Metall in stilvollem Schwarz und Silber.Multitasking-Bleistift und Schlüsselanhänger mit nachhaltiger Endlos-Schreibspitze (ca. 20km Schreiblänge), schnelles & einfaches Anbringen der Schlüssel dank patentiertem Öffnungsmechanismus (TROIKA NAIL GUARD), Zentimeter-/Zoll-Lineal, HB, radierbar, ohne Anspitzen, Schreibspitze austauschbar, Aluminium, matt, Schwarz / silberfarben