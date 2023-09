Bitte lächeln!

Das Nashorn oder auch Rhinozeros gilt als Symbol für Empfindsamkelt, Weisheit, geistigen Idealismus, Furchtlosigkeit und Durchsetzungsvermögen.

Nashörner leben bereits seit fast 50 Millionen Jahren auf der Erde und gehören damit zu den ältesten Säugetierfamilien überhaupt.

HAPPY RHINO - Design der TROIKA Design Werkstatt.

Befestigt an qualitativ hochwertigem Schlüsselring, damit weder Schlüssel noch Anhänger verloren gehen.

Der Weltnashorntag ist am 22. September!Der Weltnashorntag ist ein Tag des Bewusstseins für alle fünf Nashornarten und die Arbeit, die zu ihrer Rettung geleistet wird. Seit 2011 wird der Weltnashorntag international am 22. September von Nashorn-Experten und -Verfechtern auf der ganzen Welt gefeiert!Wen dieses Nashorn ansieht, der hat nur eine Chance: zurücklächeln! Rundlich, niedlich, knuffig, und die Mundwinkel kennen nur eine Richtung – nach oben. Das Gute-Laune-Nashorn kommt in matt verchromtem Metallguss in der Farbe Gunmetal.Schlüsselanhänger, rundliches, gut gelauntes Nashorn, Metallguss, matt, Grau