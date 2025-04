75 Jahre VW Bulli – Ein Klassiker feiert Jubiläum!

2025 ist ein Jahr, das alle VW Bulli-Fans in Erinnerung behalten werden! Der kultige Volkswagen Bulli wird 75 Jahre alt – und zu diesem besonderen Jubiläum gibt es einiges zu feiern.



Im Rahmen dieses runden Geburtstags präsentiert TROIKA exklusive Produkte, die das Erbe des VW Bulli auf einzigartige Weise würdigen. Unter offizieller Lizenz von Volkswagen wurde eine limitierte Kollektion im markanten TROIKA-Stil entwickelt. Das Highlight der Kollektion: Zwei ganz besondere Bulli-Accessoires, die nicht nur Fans des Klassikers begeistern werden.



Das erste Highlight ist ein stylisches Schreibtisch-Objekt, das die ikonische Silhouette des VW Bulli in einem modernen Design einfängt. Zudem sorgt ein praktischer Schlüsselanhänger mit integrierter LED für die perfekte Kombination aus Funktionalität und Nostalgie. Die LED-Lampe erleuchtet das Schlüsselloch im Dunkeln – ein echter Hingucker für jedes Schlüsselbund und das ideale Geschenk für die Fans der Volkswagen-Ikone.



„Mit diesen exklusiven Produkten möchten wir den VW Bulli in einer besonderen Form feiern und gleichzeitig eine Hommage an das Erbe eines der beliebtesten Fahrzeuge aller Zeiten schaffen“, so Liudger Böll, Geschäftsführer von TROIKA.



Die Bulli-Produkte eignen sich perfekt als Geschenkidee für jeden Bulli-Fan.



Feiern Sie mit uns 75 Jahre VW Bulli und lassen Sie sich diese einzigartigen Produkte nicht entgehen!





(lifePR) (