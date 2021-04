Think bigger

Mit dem TO DO PAD können Sie jedes Projekt organisiert angehen

Block mit perforierten Seiten, praktischem Punktraster und Kästchen zum Abhaken - zusätzliches Fach für Belege - FSC zertifiziertes Papier

Notizblock im DIN A5-Format und mit gedrucktem 20-cm-Lineal

Praktisch um seine kreativen Gedanken festzuhalten oder aber auch eine Merkliste für den nächsten Großeinkauf zu erstellen.

TO DO PAD hat ganz viel Platz für alles, was du vorhast. 88 perforierte Blätter (= 176 Seiten) im Format DIN A5. Mit dem praktischen Punktraster und den Check-Kästchen planst du dein nächstes Projekt ganz einfach und schnell. Inklusive kleinem Fach für Belege und elastischer Kordel zum Verschließen des Notizblocks. FSC-zertifiziertes Papier und robuster Kunstleder-Einband in mattem Rot oder Schwarz mit geprägten Schriftzügen..Notizblock DIN A5, Prägung „TO DO“ auf Cover, elastische Kordel als Verschluss, FSC zertifiziertes Papier, gedrucktes Lineal (20 cm) auf Deckblatt, 88 perforierte Blätter (176 Seiten), Fach für Belege, hochkant (oben gebunden), Kästchen zum Abhaken + Punktraster, Kunstleder, matt, schwarz oder rot