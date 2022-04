Home of your Airtag.

Finden statt suchen! Mit APPLE AirTag® gehört Verlieren der Vergangenheit an.

Finden statt suchen: Mit Apple Airtag gehört Verlieren der Vergangenheit an. Unser Anhänger bringt das smarte Gadget ans Schlüsselbund, die Laptop-Tasche, den Reisekoffer, den Rucksack... Die Schutzhülle aus robustem PU umfasst den Airtag perfekt und hält ihn sicher dank des cleveren Druckknopf-Verschlusses. In Schwarz, blau, gelb und rot, Metallteile gunmetalfarben.Schlüsselanhänger / Schutzhülle für APPLE AirTag® Ortungsknopf, mit Karabiner für flexible Befestigung an: Schlüsselbund, Rucksack, Laptoptasche, etc., Druckknopf als Schließe, Kunstleder, matt, Gelb