Endlich kein Kabelsalat mehr! Mit der TROIKA BUSINESS TECH POUCH 2 sind Sie mit Ihrem Elektronikzubehör geordnet unterwegs und müssen dieses nicht mehr stundenlang entwirren

Genügend Fächer sorgen für einen übersichtlichen Stauraum für Adapter, Kopfhörer, Ladekabel...

Die Kabeltasche aus Polyester verpasst Ihnen in ihrem anthrazit / schwarzem Look einen lässigen Style

Die BUSINESS TECH POUCH 2 liegt dank praktischem Tragegriff angenehm in der Hand.

Kopfhörer, Adapter, Netzteil, Ladekabel, kabellose Kopfhörer – egal, die kleine Kabeltasche packt alles. Innen sechs Netzfächer in zwei praktischen Größen, eine Außentasche mit Reißverschluss. Mit gleicher Aufteilung auch im Go-Urban-Business-Look aus Polyester in Anthrazit und Schwarz.Kabeltasche für Elektronikzubehör, 1 Fach mit 2-Wege Reißverschluss und 6 Netzfächern in 2 verschiedenen Größen, Innen: 1 Einschubfach, Außentasche mit Reißverschluss, Aufdruck: Adapter, Kopfhörer, Ladekabel, Polyester, Grau