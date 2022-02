Ausbildung zur/zum Kauffrau/-mann im E-Commerce

AZUBIS GESUCHT - Organisiert unterwegs in deine ZukunftDeine Schulzeit neigt sich dem Ende zu und du bist auf der Suche nach einer Ausbildung, die dich auf einen Job mit Zukunft vorbereitet?Für folgende Ausbildungsberufe mitkannst du dich bei uns bewerben:Du durchläufst verschiedene Abteilungen in deiner Kaufmännischen Ausbildung.Kommunikation und Versand weltweit - spannende Aufgaben erwarten dich.Du bist ein Teamplayer? Da bist du bei uns genau richtig!Du bist an einem dualen Studium interessiert? Wir stehen dir mit Rat und Tat zur Seite.Schon mehrmals von der IHK Koblenz ausgezeichnet - bei uns zählst du zu den Besten! Beste Azubis? Klar, unter anderem auch wegen unserer Ausbildungsstruktur und -kultur. Wir fördern dich für die Zukunft!Wer ist TROIKA?Wir von TROIKA helfen Menschen, besser organisiert unterwegs zu sein. Im Business, auf Reisen und in der City – genau dort, wo smarte Organisation den Unterschied macht. Immer in Bewegung.Wir entwickeln clevere und ideenreiche Produkte, die den Nerv mobiler Menschen treffen. Vielleicht, weil sie gutes Design und gute Qualität verbinden. Ganz sicher auch, weil in ihnen viel von unserer Leidenschaft fürs Unterwegssein steckt. We love to travel – weil es uns alle weiterbringt und inspiriert. Und weil es mehr Spaß macht, wenn dabei die Organisation stimmt.Mit #troika #organisiertunterwegsVom Manschettenknopf zum 36 HOURS TROLLEY.Manschettenknöpfe aus Sterling-Silber, Flachmänner aus Zinn: Was Mann Ende der 70er-Jahre als Geschenk bekommt, wäre heute kaum noch denkbar.In diesen wilden Zeiten startet TROIKA – schon damals mit Produkten, die den Zeitgeist und die Befindlichkeit der Männer in Beruf und Privatleben exakt widerspiegeln. Aber die Zeiten ändern sich.Und so auch die Ausrichtung von TROIKA: hin zum Spezialisten für designorientierte Gimmicks, technische Schlüsselanhänger und innovative Reiseaccessoires für Frauen und Männer. Die 80er-Jahre bringen erste Designpreise, und 1992 geht TROIKA Deutschland an den Start. Aus dem Start-up mit Familienanschluss wird ein innovativer Mittelständler im offenen und kommunikativen Ambiente eines modernen Firmensitzes.Wir möchten Sie jeden Tag neu begeistern. Mit neuen Produkten, gutem Service, verblüffenden Lösungen. Deshalb setzen wir auf begeisterte Teams, im eigenen Haus genauso wie bei den Lieferanten und Geschäftspartnern.So kommen viele Ideen zusammen und machen die Produkte und Kampagnen erfolgreich. Erfolg entsteht heute da, wo Herausforderungen gemeinsam bewältigt werden.Design made in MüschenbachWir entwickeln unsere Produkte selbst. Für uns ist ein Produkt erst dann fertig, wenn es Funktionalität und Design vereint und unsere Kunden möglichst lange glücklich macht.Damit wir diese Qualität gewährleisten können, überprüfen wir unsere Standards auch regelmäßig in den Fabriken, welche unsere Produkte produzieren.