Kopfhörer, Adapter, Netzteil, Ladekabel, kabellose Kopfhörer – egal, die kleine Kabeltasche packt alles. Innen sechs Netzfächer in zwei praktischen Größen, eine Außentasche mit Reißverschluss. Das Material: stabiles 100 % Recycling-PET (rPET) in Dunkelblau mit angenehm soften Grip. Mit gleicher Aufteilung auch im Business-Look aus Polyester in Anthrazit und Schwarz.Kabeltasche für Elektronikzubehör, 1 Fach mit 2-Wege Reißverschluss und 6 Netzfächern in 2 verschiedenen Größen, Innen: 1 Einschubfach, Außentasche mit Reißverschluss, Aufdruck: Adapter, Kopfhörer, Ladekabel, 100% recyceltes Material, rPET, Blau