FLENNTIPPL-WOCHENENDE VOM 30.10. BIS 31.10.2021

Nachdem im letzten Jahr unser traditionelles Gruselfest nicht stattfinden konnte, sind wir in diesem Jahr motivierter denn je und möchten mit euch unser



Flenntippl-Wochenende feiern!



Am 30. und 31.10.2021 lassen wir ein ganzes Wochenende lang gruselige Gestalten, grässliche Monster und schaurige Wesen durch unser Trixiland ziehen.



Gruselspaß für die ganze Familie - Halloween auf "Oberlausitzer Art"



Am Samstag erwartet euch ab Nachmittag ein buntes Programm auf unserem neuen Mehrgenerationen-Energie-Rastplatz.



Natürlich darf da unser traditionelles Rübenschnitzen nicht fehlen, genauso wenig wie unser Trixi zum kuscheln und Quatsch machen. Wir verraten euch schon ganz bald noch mehr tolle Programmpunkte, behalten aber die ein oder andere Überraschung noch für uns.



Erfrischende Getränke, leckeres Essen und warmer Punsch – Unsere Gastronomie bereitet für euch schaurig-schöne kulinarische Leckereien zu.



Begebt euch in das Dorf des Schreckens und erkundet am Abend auf der Gruselstrecke die Katakomben des Trixi-Bades. Taucht ab in die Gruselwelt, lernt Monster kennen, geht auf Gespensterjagd und stellt euren eigenen Mut unter Beweis!



Nach einem spannenden Grusel-Abend, der schrecklich-schöne Erinnerungen hinterlassen hat, könnt ihr dann am nächsten Morgen ganz entspannt in den Sonntag starten:



Schlemmt gemeinsam bei unserem Oberlausitzer Brunch und lasst euch am Nachmittag unser Familien-Puppentheater nicht entgehen.



Exklusives Angebot - Flenntippl Wochenende



Wenn ihr nichts vom Gruselspaß verpassen möchtet, bleibt doch einfach da und bucht euch euer exklusives Flenntippl-Wochenende!



Wir bieten euch von Freitag bis Montag 3 Übernachtungen im vollausgestatteten Ferienhaus für die ganze Familie an.

Das Ferienhaus steht euch dann für den gesamten Sonntag noch zur Verfügung und wer möchte, kann auch erst am Montag-Morgen abreisen.

