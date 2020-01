Pressemitteilung BoxID: 782055 (TripUp GmbH)

„Meine Landausflüge“ legt großen Wert auf die Partnerschaft mit Reisebüros

Mit über 2.000 unterschriebenen Verträgen mit Reisebüros setzt „Meine Landausflüge“ ein klares Zeichen: Die Partnerreisebüros der TripUp GmbH sind ein elementarer Bestandteil für den Verkauf der Landausflüge. Mittlerweile kann jede zweite Buchung auf eines der Partnerreisebüros zurückgeführt werden.



Für die Vermittlung von Kreuzfahrtausflügen erhält jedes Partnerreisebüro bei „Meine Landausflüge“ eine attraktive Provision. Das Online Portal hat seine Vertriebsmöglichkeiten für Reisebüros dahingehend entwickelt, dass Expedienten mit nur minimalem Aufwand ihre Zusatzgeschäfte stark ankurbeln können. Neben dem traditionellen direkten Verkauf am Counter, können die Buchungen auch via Online Einbindung oder via Versand eines individuellen Buchungslinks (wahlweise mit Gutscheincode) erfolgen. Expedienten erhalten zudem einen exklusiven Expi-Rabatt, um die Landausflüge vergünstigt zu testen.



Die TripUp GmbH forciert die Zusammenarbeit mit Produktschulungen, Bürobesuchen, Messen, der Bereitstellung von Marketingmaterialien und dem aktuellen Buchungswettbewerb. Dabei können ausgewählte Reisebüros unter anderem zwei Übernachtungen auf Mallorca gewinnen. Zusätzliche Buchungen werden durch den im Januar laufenden Frühbucherrabatt angekurbelt.



Um den Anteil von Reisebüro-Buchungen bei „Meine Landausflüge“ weiter zu steigern, besteht das Vertriebs-Team von „Meine Landausflüge“ mittlerweile aus vier Mitarbeiterinnen. „Wir sind sehr stolz auf die enge Zusammenarbeit mit unseren zahlreichen Partnerreisebüros. Jedes stationäre Reisebüro sowie jeder einzelne Berater nimmt bei „Meine Landausflüge“ einen sehr hohen Stellenwert ein.“, betont Meike Dahlbüdding, Head of Sales der TripUp GmbH.



Unter meine-landausfluege.de/partnerprogramm können sich Interessierte für das Partnerprogramm bei „Meine Landausflüge“ registrieren und sich attraktive Provisionen bei der Vermittlung von Landausflügen sichern. Das Vertriebs-Team der TripUp GmbH unterstützt Partner auf Wunsch auch mit persönlichen Schulungen.

