Tricept bildet seit 20 Jahren junge Menschen aus

Ausbildungsbetrieb mit Qualität und Herz

Seit 20 Jahren bildet die Tricept Menschen in IT Berufen aus. Fachinformatikerinnen, Systemkaufleute, Informatikerinnen und Wirtschaftsinformatiker machen ihre ersten praktischen Berufserfahrungen in Detmold oder Fellbach bei der Tricept.



Die Ausbildung und Förderung junger Menschen ist den Firmenchefs der Tricept schon immer ein ganz besonderes Anliegen. „Michael, mein Vorstandskollege, und mir war es schon immer wichtig, jungen Leuten eine Chance zu geben, beruflich Fuß zu fassen. Ich selber habe meinen Start ins Berufsleben über ein duales Studium bei IBM erleben dürfen und bin sehr dankbar dafür“, berichtet Marc Hagener, Vorstand Tricept AG. Insgesamt haben bei der Tricept 34 Menschen ihre Ausbildung oder Studium abgeschlossen. Sechs Mitarbeitende befinden sich aktuell auf ihrem Weg zur erfolgreichen Qualifikation.



Erweiterung des Ausbildungsangebots



Vor genau 20 Jahren bildete Tricept den ersten Fachinformatiker aus. 2007 kam der Studiengang Angewandte Informatik in Kooperation mit der Dualen Hochschule Baden-Württemberg (DHBW) zustande. „Der Einstieg als Partnerunternehmen bei der DHBW war nicht leicht. Letztendlich konnten wir als Unternehmen und auch persönlich überzeugen“, erinnert sich Hagener. 2017 folgten weiter Ausbildungsgänge wie Systemkaufleute, Wirtschaftsinformatikerinnen und Wirtschaftsinformatiker. Auf Wunsch eines Mitarbeiters entwickelte das Management 2018 ein Konzept für eine duale Ausbildung im Masterstudiengang.



Üben am echten Kundenprojekt



In den letzten Jahren hat das Ausbildungskonzept bei Tricept eine deutliche Überarbeitung erfahren. Für die Auszubildenden und Studierenden gibt es seit 2019 ein ganz eigenes, echte Kundenprojekt, für das sie zuständig sind. Die Anwendung online-ganztagsschule.de ist ein IT Lösung für die Organisation eines Ganztagsschulbetriebs, das aktuell von 73 Schulen in ganz Deutschland genutzt wird. Testmanagement, Dokumentation, Support, Projektleitung, Projektakquise, Betrieb, Rechnungsstellung, Website, Marketing und Vertrieb übernehmen die Newcomer im Job selbstständig. „Wenn Fehler passieren, dann müssen sie diese selber beheben. Letztendlich übernehmen unsere Azubis und Studierenden hier die gleichen Aufgaben wie wir Seniors in einem großen, komplexen Projekt nur eben auf einer ganz einfachen Ebene“, schildert Sven Antwertinger, Ausbildungsleiter Tricept. In täglichen Meetings, den Scrums, werden sie von erfahren Mitarbeitern gecoacht. Gleichzeitig lernen sie hier die projektorientierte Arbeitsweise kennen.



Drei Ebenen der Einarbeitung



Die Einarbeitung der Auszubildenden und Studierenden erfolgt in drei Schritten: zunächst stehen die Programmiersprachen php und laravel an. Dann lernen sie das Datenbank- und Servermanagement kennen und schließlich übernehmen sie die ausstehenden Aufgaben des Projekts online-ganztagsschule.de. „Die Aufgaben im Projekt sind ähnlich aber nicht gleich. Alle Themen, die für die Arbeiten an der DHBW oder an der Ausbildungsschule zu tätigen sind, sind hierin abgebildet. Daher ist online-ganztagsschule.de das ideale Projekt für eine Ausbildungsstätte“, freut sich Antwertinger.



Azubiveranstaltung



Ein besonderes Highlight für alle Auszubildenden und Studierenden ist die Azubiveranstaltung. Einmal im Jahr treffen sie sich kurz nach Beginn eines neuen Ausbildungsjahrs um drei gemeinsame Tage abseits des Büroalltags zu verbringen. „Da wir in Deutschland an zwei Standorten arbeiten sehen sich unsere Azubis und Studenten nicht, arbeiten aber zusammen. Bei der Azubiveranstaltung haben Sie die Chance sich kennenzulernen“, erklärt Ekrem Öngüc, Personalreferent. Neben einem Teamevent z.B. in einem Escape Room oder einem Kletterpark stellen die Teilnehmenden etwas aus ihrem Projekt vor oder wenn sie ganz neu dabei sind, eben sich selbst. „Ich hab mich jedes Jahr aufs Neue auf die Veranstaltungen gefreut! Es war immer die perfekte Mischung aus einem „informativen“ Part und einem „unterhaltsamen“ Part. Man hat sich hier nie verloren gefühlt, weil man hier immer zusammen war und zusammen etwas unternommen hat“, erinnert sich Celine Stock, ehemalige Studentin der Wirtschaftsinformatik, DHBW.



Ausbildungskonzept ein voller Erfolg



Auch wenn der Einsatz für die Ausbildung junger Menschen nicht unerheblich ist, zahlt sich das Konzept für Tricept aus. „Mittelfristig verfolgen wir mit unserem Ausbildungskonzept das Ziel Mitarbeitende zu gewinnen, die dann auch schon drei Jahre Berufs- und Betriebserfahrung mitbringen und aktiv an Projekten mitarbeiten. Viele unserer Auszubildenden und Studierenden arbeiten nach wie vor bei uns im Unternehmen“, freut sich Hagener. Inzwischen bildet Tricept nicht nur junge Menschen aus – auch Quereinsteiger bekommen eine Chance und absolvieren hier z.B. mit 50 die Ausbildung zum Fachinformatiker.