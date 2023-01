Tricept-Mitarbeitende erhalten 3.000 € Inflationsausgleichsprämie

Die letzten beiden Jahre waren für die Menschen mehr als herausfordernd: erst Corona, dann der Ukraine-Krieg und damit einhergehend nun auch noch eine hohe Inflation. Die Tricept Informationssysteme AG hat sich dazu entschieden, ihren Mitarbeitenden die komplette Inflationsausgleichsprämie in Höhe von 3.000 € im Dezember 2022 auszuzahlen.



„Die hohe Inflation ist eine große Belastung für die Menschen. Wir möchten einen Teil davon für unsere Mitarbeitenden auffangen. Daher schöpfen wir den von der Bundesregierung zur Verfügung gestellten Betrag voll aus und sorgen damit bereits im Dezember für eine finanzielle Entlastung bei unserer Belegschaft“, freut sich Marc Hagener, Vorstand der Tricept.



Auch Teilzeitkräfte erhalten die vollständige Summe



Für die Mitarbeitenden handelt es sich bei der Inflationsausgleichsprämie um eine steuer- und abgabefrei Zahlung, d.h. die 3.000 € stehen ihnen ohne Abgaben im vollen Umfang zur Verfügung. Da die steigenden Lebenshaltungskosten insbesondere für Gering-Verdienende eine große Belastung darstellen, erhalten alle festangestellten Mitarbeitenden die volle Summe – unabhängig von der Arbeitszeit. „Uns ist es wichtig, gerade die Menschen, die einen großen Beitrag für unserer Gesellschaft leisten und aufgrund von Kindererziehung oder Pflege von Angehörigen in Teilzeit arbeiten müssen, hier vollumfänglich mit dem gesamten Betrag zu unterstützen“, stellt Hagener fest.



Inflationsausgleichsprämie auch für zukünftige Mitarbeitende



Im Dezember 2022 erhielten alle festangestellten Mitarbeitenden, die mindestens 24 Monate bei der Tricept beschäftigt sind, die volle Auszahlung der Prämie. Aber auch Mitarbeitende, die sich noch in der Probezeit befinden und auch zukünftige Mitarbeitende erhalten den kompletten Betrag: Nach Ablauf der Probezeit bekommen sie 1.500 € und zwölf Monate später weitere 1.500 €. Alle DHBW-Studierenden und auszubildende Personen erhalten die Prämie in drei Stufen: jedes Jahr im Dezember zahlt die Tricept ihnen zusätzlich zum Weihnachtsgeld eine Inflationsausgleichsprämie von 1.000 € aus.



Tricept zahlt zusätzliche Bonuszahlung von über 7.000 €



Ferner hat die Bundesregierung die Ausschüttung der Inflationsausgleichsprämie an einige Bedingungen geknüpft. So darf die Prämie etwa nicht in Zusammenhang mit anderen Ausschüttungen wie beispielsweise Bonuszahlungen oder Gewinnbeteiligungen stehen. Die Bonuszahlung hat die Tricept daher wie jedes Jahr im November 2022 separat ausgezahlt. Alle am Bonusmodell beteiligten Mitarbeitenden erhalten bei einer 100% Beschäftigung im letzten Jahr eine Sonderzahlung in Höhe von zusätzlich 7.085,87 € neben der Inflationsausgleichsprämie von 3.000 €.