SG Weinstadt e.V. überzeugt mit neuem Internetauftritt

Bereits seit April 2021 bildet das Sportvereinszentrum SGCube der SG Weinstadt e.V. seinen Internetauftritt auf der TYPO3-Seite www.sgcube.de aus dem Hause it4sport by Tricept ab. Jetzt wechselte auch die SG Weinstadt e.V. mit ihrem Auftritt www.sgweinstadt.de auf die Lösung des Dienstleisters für Webseiten und Apps.Neben den Webseiten der SG Weinstadt e.V. und des SGCUBE sind zudem die Internetauftritte der SGCUBE Kids und des Zeltlagers Edelmannshof auf derselben Plattform eingerichtet. Die Administratoren der Seiten profitieren von zahlreichen Synergieeffekten. Denn sie pflegen einen Teil der Daten nur noch einmal ein und nutzen diese dann an unterschiedlichen Stellen. Newsbeiträge oder Kalendereinträge beispielsweise können auf verschiedene Seiten verlinkt und das Impressum muss nur einmal an einer Stelle gepflegt werden. Auch aus technischer Sicht ist diese Vorgehensweise sinnvoll, denn ein Update etwa oder eine Erweiterung muss nur noch einmal eingespielt werden.Speziell von der it4sport by Tricept für Sportvereine entwickelte Erweiterungen kommen auch auf der Webseite der SG Weinstadt e.V. zum Einsatz. Über den Sportfinder gelangen die User direkt zum passenden Sportangebot. Kurs- und Seminaranmeldung, Ressourcenbuchung und Newslettereinbindung erleichtern den administrativen Aufwand in der Geschäftsstelle enorm.Alle Abteilungen der SG Weinstadt e.V. sind in die neue Homepage des Sportvereins www.sgweinstadt.de integriert. Entweder ist der eigene Abteilungsauftritt über eine Schnittstelle in das Content Management System (CMS) der Vereinsseite eingebunden oder er wird dort direkt abgebildet.Die Umsetzung des neuen Internetauftritts der SG Weinstadt e.V. verlief schnell und geräuschlos. Dank der benutzerfreundlichen Bedienung des CMS, bestückten die Mitarbeitenden der SG Weinstadt die Seite selbstständig und ohne weiteren Support. „Die Zusammenarbeit mit Tricept war zu jedem Zeitpunkt innovativ und zukunftsorientiert. Es werden sehr schnell Lösungen aufgezeigt und der Support hat immer ein offenes Ohr, hilft sofort und erklärt die Problematik“, freut sich Markus Winkler von der SG Weinstadt e.V. über die erfolgreiche Umsetzung.Das Layout der Seite basiert auf der Providerextension von TYPO3. Neben einem hohen Maß an Funktionalität und Ästhetik bringt das Format den Vorteil mit sich, individuell an das jeweilige Corporate Design eines Vereins oder eines Unternehmens angepasst zu werden. Hausfarben, Logo und Schrift verleihen jeder Seite ein individuelles Bild. Das Logo kann auf der Seite frei platziert werden, die einzelnen Blöcke farblich gestaltet und die Höhe des Headerbereich wunschgemäß angepasst werden.Die SG Weinstadt e.V. nutzt für ihren Internetauftritt das Mietmodell der it4sport by Tricept. Geringe Investitionskosten und eine feste monatliche Gebühr machen das Angebot des Webspezialisten attraktiv, denn im Paket mitenthalten sind u.a. Hosting, Support, Updates und regelmäßige Schulungen. Zudem verfügt der sportaffine Anbieter über ein großes Netzwerk an Sportvereinen, führt regen Austausch mit diesen und entwickelt ständig neue Lösungen für die Digitalisierung im Sportsektor.