RiMaGo Release 10.4 sorgt für zahlreiche neue Funktionen in RiMaGo Web

Den Nutzerinnen und Nutzern von RiMaGo Web stehen mit dem Release 10.4 zahlreiche neue Funktionen bereit. Hierzu gehören insbesondere eine komplett neue Verwaltung mit intuitiver Bedienoberfläche sowie eine Vielzahl von neuen Standardauswertungen. Die Auswertungen lassen sich über alle RiMaGo Module hinweg wesentlich leichter erstellen und erscheinen grundsätzlich in Echtzeit. Ferner werden fachliche Prozesse in den Instituten sowie eventuelle Prüfungen mit Hilfe der neuen Auswertungsmöglichkeiten optimal unterstützt.Die Administration erfährt in ihrer Benutzeroberfläche ein Facelift. Die mögliche Individualisierung zum Ein- und Ausblenden von Feldern, Feldumbenennungen und vieles mehr stehen den Nutzenden von nun an in einem neuen, übersichtlichen und nutzerfreundlichen Design zur Verfügung.Das neue Release sorgt zudem für einen guten Überblick über den integrierten Datenbestand in RiMaGo. Beispielsweise ist es möglich, die gesamte Strukturanalyse des Informationsverbunds mit entsprechenden Auswertungen in Echtzeit durchzuführen. Darüber hinaus wurde eine komplett neue Maßnahmenfunktion implementiert, die als integrative Querschnittsfunktion über alle Module hinweg zum Einsatz kommt und operativ in verschiedensten Szenarien genutzt werden kann. Viele der Neuerung, die mit dem Release 10.4 zum Einsatz kommen, sind auf Grund von Anregungen und Verbesserungsvorschläge der RiMaGo Nutzenden entstanden. „Unsere Maxime ist eine permanente und innovative Weiterentwicklung von RiMaGo bis hin zu einer optimalen Kundenzufriedenheit“, führt Mark Vösgen, Mitglied der Geschäftsleitung bei Tricept, aus.Einhergehend mit dem RiMaGo Release 10.4 erfolgt die Abschaltung von RiMaGo Desktop, was dazu führt, dass einige Funktionen den Anwendenden nicht mehr wie gewohnt zur Verfügung stehen. Das RiMaGo-Team der Tricept und des SIZ kümmern sich um mögliche Komplikationen bzw. Sonderwünsche, die beispielsweise für individuell erstellte Auswertungen entstehen.In den verschiedene Informationsveranstaltungen zum Release 10.4 erhalten die Nutzenden hilfreiche Tipps zur Anwendung. Interessenten können sich unter https://rimago-akademie.tricept.de/webinar anmelden.