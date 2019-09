Phoenix eScore: App ersetzt den Spielberichtsbogen im Volleyball

Volleyball-Landesverband Berlin

Pünktlich zu Beginn der Spielsaison 2019/2020 erhält die App Phoenix eScore, die bisher unter dem Namen eSpielberichtsbogen bekannt war, ein technisches Update. Die Version 1.3, der von der Firma Tricept Informationssysteme entwickelten App, orientiert sich funktional noch stärker an den internationalen Volleyball Spielregeln des DVV. Damit setzt Phoenix eScore weitere Funktionen um, die bislang noch nicht berücksichtigt wurden. „Zudem haben wir bei der Weiterentwicklung der App den Fokus auf der Digitalisierung bisheriger manueller Funktionen gelegt, die damit die Handhabung der App erleichtern“, erklärt Michael Muth, Entwickler der App, Tricept.Mit Hilfe des Phoenix eScore kann zukünftig die Passkontrolle komplett digital erfolgen. Der bisherige Papierpass ist nicht mehr notwendig, da alle Spielerpässe in der App enthalten sind. Über die Spielerliste in der App führt der Schiedsrichter fortan die Passkontrolle durch. Eine weitere Erleichterung der App-Usability ist die digitale Unterschrift des Schiedsrichters, die nun direkt auf dem Tablet erfolgt. Zudem können jetzt in der App Spielerwechsel, -rotation, oder auch Sanktionen etc. manuell rückgängig gemacht werden. Der Phoenix eScore übernimmt zudem die Aufstellung aus dem vorherigen Satz, so dass Trikotnummern und Namen bereits voreingestellt sind und nicht mehr neu zugeordnet werden müssen.Weitere Funktionen stehen bereits in der Planung: Ab der Saison 2020/2021 wird es einen Liveticker geben. Was bisher im Volleyball nur für die Bundesligavereine möglich war, steht nun mit dem Phoenix eScore allen anderen Vereinen der beteiligten Verbände zur Verfügung.Phoenix eScore ist als Download im App-Store für Android und iOS erhältlich.Mit dem Phoenix eScore können seit der Saison 2018/2019 alle Volleyballverbände, die Phoenix II mit dem Volleyballmodul „Aufsteiger“ nutzen, ihre Verbandsspiele mitprotokollieren. Einfach App auf ein Tablet herunterladen und einen Zugang als Ergebnismelder für den jeweiligen Verband erstellen - schon kann es losgehen!Die App ist offlinefähig und kann somit auch dann benutzt werden, wenn in der Halle kein Empfang bzw. kein WLAN zur Verfügung steht. In diesem Fall muss das Spiel inklusive der Spieler- und Passdaten schon vorher einmal auf das Gerät heruntergeladen werden.Folgende Volleyballlandesverbände nutzen aktuell Phoenix II / Aufsteiger und können ihre Spiele ab sofort über die App mitprotokollieren:Hat ein Verband kein Phoenix II / Aufsteiger, so kann bei Bereitstellung der entsprechenden Schnittstellen auch andere Softwaresysteme (z.B. SAMS) mit eingebunden werden.