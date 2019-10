ONLINE-GANZTAGSSCHULE.DE: Software-Update der Tricept AG bringt hilfreiche neue Funktionen

An- und Abwesenheitslisten pro Schüler/aller Schüler

Kursteilnehmerlisten aller Kurse/einzelner Kurse

Kurslisten

Export der Kursübersicht

PDF-Ausgabe der Login-Daten für einzelne Schüler/aller Schüler

23.10.2019 11:00 Uhr - 12:00 Uhr

29.10.2019 11:30 Uhr - 12:30 Uhr

31.10.2019 14:00 Uhr - 15:00 Uhr

06.11.2019 13:00 Uhr - 14:00 Uhr

11.11.2019 14:00 Uhr - 15:00 Uhr

20.11.2019 10:00 Uhr - 11:00 Uhr

Die seit 2016 eingesetzte Software ONLINE-GANZTAGSSCHULE.DE der Tricept AG läuft erfolgreich an zahlreichen Schulen und erleichtert den organisatorischen Schulalltag erheblich. Im September 2019 erhielt die Software gleich drei Updates, die den Nutzern neue hilfreiche Funktionen bietet.Ob zu Beginn des neuen Schuljahres oder während des Schuljahres, die Erstellung von Schülerlisten, Kurslisten und Teilnehmerlisten gehört für Lehrer und Kursleiter zum Alltag. Die Software erleichtert den Schullalltag erheblich, indem diverse Listen mit wenigen Klicks in Excel oder als PDF tagesaktuell exportiert werden können:Der Export der An- und Abwesenheitslisten kann nach „anwesend“, entschuldigt“ und „abwesend“ gefiltert werden, Bemerkungen können direkt im Excel-Dokument eingetragen werden.Es besteht nun die Möglichkeit mehrere Personendaten gleichzeitig zu ändern. Beginnt beispielsweise ein neues Schuljahr, so kann allen Schülern eine neue Klassenstufe zugeordnet werden. Um Schüler/Schülergruppen schneller zu finden wurden einige neue Filter eingefügt.Im Zuge der Erweiterungen wurden nun auch die jeweiligen Kursfarben den Kursen zugeordnet. Sowohl in der Kursliste als auch im Kurs-Controlling. Im Kurs-Controlling können nun auch weitere Informationen wie Teilnehmerzahl, Geschlecht und Raum abgerufen werden.Übersichten und Listen für Schüler, Kurse und die Benutzerverwaltung werden nun noch schneller geladen und können innerhalb weniger Sekunden abgerufen werden.Mit der Software ONLINE-GANZTAGSSCHULE.DE wählen Eltern für ihre Kinder bzw. die Schülerinnen und Schüler selbst das Ganztagsschulangebot online aus. Die Daten gelangen unter Berücksichtigung der Datenschutzbestimmungen direkt in die Anwendung. „Damit steht den Kursleiterinnen und Kursleitern sowie dem Ganztagsschulbeauftragten alle wichtigen Informationen zur Verfügung“, erklärt Markus Bechert, Produktmanager online-ganztagsschule.de. Per Knopfdruck liefert die Software z.B. Kursanmeldungen, Anwesenheits- oder Abwesenheitslisten. Klassenlehrer erhalten eine Übersicht, welche Kinder am Ganztag teilnehmen. „Dies führt zu einer deutlich verbesserten Kommunikation und spart vor allem sehr viel Zeit“, sagt Bechert.Webinare und weitere Informationen finden Sie unter www.online-ganztagsschule.de.