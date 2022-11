22-jähriges Firmenjubiläum

Tricept feiert auf der MS Loreley in Köln

Die Firma Tricept Informationssysteme AG blickt zum 22-jährigen Firmenjubiläum auf eine erfolgreiche Firmengeschichte zurück und kündigt Veränderung im Vorstand an. Nachdem es zum elfjährigen Jubiläum ein großes Fest gab, feierte die Firma den 22. Jahrestag im großen Stil.



Am 11.11.2022 luden die Vorstände Michael Vösgen und Marc Hagener zum 22-jährigen Firmenjubiläum ihre Mitarbeitenden, Familien und Freunde, Kundinnen und Geschäftspartner zu einer großen Jubiläumsgala auf das Eventschiff MS Loreley in Köln ein. Auf dem Schiff erwartete die Gäste ein spannendes, magisches Programm mit bester Livemusik.



Dan Berlin sorgt für faszinierendes Entertainment



Für Faszination und Entertainment sorgte Moderator und Magier Dan Berlin, der die Gäste bereits beim Ankommen mit seinen Zaubertricks begeisterte. Zur Begrüßung durften die Teilnehmenden bei einer rundum Rückenmassage gleich in Tuchfühlung gehen. Eingeheizt durch Dan Berlin begleitete das Publikum die beiden Vorstände mit tosendem Applaus auf die Bühne.



22 bewegende und bewegte Jahre Tricept



Nach 22 Jahren blicken die Vorstände Marc Hagener und Michael Vösgen auf sehr bewegende und bewegte Jahre ihrer Firmengeschichte zurück: „Wir sind beide sehr stolz darauf, dass wir unser Unternehmen erfolgreich durch Höhen und Tiefen in der IT-Branche geführt haben“, freut sich Michael Vösgen. Mit den heute vorhandenen drei Geschäftsfeldern IT Consulting, IT-Steuerung und Digitalisierung Sport hat sich das Unternehmen in den letzten zwei Jahrzehnten deutlich gewandelt. Vom damaligen Auftragsfertiger mit sieben Mitarbeitenden zum heutigen Produkthersteller mit entsprechender fachlicher Beratungsleistung für die eigenen Produkte bis hin zu etablierten Projektleiterinnen und Projektleitern. „Wir haben gezeigt, dass wir uns – als inhabergeführtes Unternehmen – an den Markt anpassen können, uns wandeln können und wir trotzdem viele Mitarbeitende auf diesem Wege mitnehmen konnten und können“, bekräftigt Hagener. „Und wir haben dabei eine Unternehmenskultur der selbstständigen, mündigen und verantwortungsvollen Mitarbeitenden geschaffen. Unsere inzwischen 68 Mitarbeitenden versprühen einen unglaublichen Team-Spirit“, führt Hagener aus.



Veränderung des Vorstands



Mitunternehmensgründer und Vorstand Michael Vösgen nutzte die Gelegenheit allen Anwesenden seinen bevorstehenden Ruhestand zum 30.09.2023 anzukündigen. Seine Nachfolge ist bereits gesichert: Sohn Mark Vösgen und Schwiegersohn Vito Nordloh steigen am 1.1.2023 in die Geschäftsleitung der Tricept Informationssysteme AG ein und werden ab dem 1.1.2024 gemeinsam mit Marc Hagener den Vorstand bilden.



Neues Firmenlogo für eine moderne Außendarstellung



Die Präsentation eines neuen Firmenlogos läutet zudem einen neuen Zeitabschnitt in der Ära Tricept ein: Die Außendarstellung soll modernisiert werden. „Wir möchten als moderner und attraktiver Arbeitgeber wahrgenommen werden. Daher haben wir uns nach 22 Jahren entschlossen unser Logo neu zu gestalten“, erklärt Vito Nordloh. Nicht nur das neue schicke, schlanke Logo lässt Tricept als Arbeitgeber in neuem Glanz erstrahlen. Tricept setzt nach wie vor auf ein gleichberechtigtes Team: „Wir möchten unsere Ziele auf Augenhöhe gemeinsam mit unseren Mitarbeitenden vorantreiben und weiterhin ein offenes, vertrauensvolles und ehrliches Miteinander haben“, stellt Mark Vösgen klar.



Liebe auf den ersten Blick



Insbesondere die beeindruckende Entwicklung, welche die Firma Tricept in den letzten 22 Jahren absolvierte, von dem kleinen Betrieb zum renommierten IT Beratungsunternehmen und Produkthersteller, honorierte Aufsichtsratsvorsitzender Dirk Hagener. Jutta Vösgen, Ehefrau von Michael Vösgen, betonte insbesondere dier emotionale Verbundenheit der Vorstände: „Die Liebe zu Tricept entstand mit der Gründung am 11.11.2000. Marc und Michael brennen für die Firma und hätte es Bettwäsche mit Tricept Emblem gegeben, dann hätte unser Sohn Mark im Alter von vier Jahren schon darin geschlafen.“ Mitarbeiter Ralf Geyer bestätigt den besonderen Team-Spirit der Firma: „Ich bin sehr stolz, mit euch zusammen arbeiten zu können und zu sehen, wie wichtig Werte in der Tricept sind und auch gelebt werden.“ Aus Dankbarkeit für die gute, vertrauensvolle Zusammenarbeit schenkte die SIZ GmbH ( ein Unternehmen der Sparkassen-Finanzgruppe) den drei Tricept Standorten Detmold, Fellbach und Braunschweig je ein Getränkekühlschrank inklusiver Erstbefüllung.



Rauschende Jubiläumsfeier



Nach weiteren faszinierenden Zauberkunststücken von Dan Berlin heizte 1st Class Entertainment mit Sängerin Jennifer Palm, Saxophonist Jens Smith, Percussionist Michael Meier und DJ Tim Matthiä den feiernden Mitarbeitenden, Kunden und Geschäftspartnerinnen, Familien und Freunden ein. Dass es bei Tricept tatsächlich einen ganz besonderen Team-Spirit gibt, wurde spätestens jetzt jedem klar.



11.11.2033 Jubiläumsfeier Nr. 3



Das nächste Firmenjubiläum kündigten die beiden Vorstände für den 11.11.2033 an - denn die Tradition, dass alle 11 Jahre am 11.11. ein Firmenjubiläum gefeiert werden soll, will sich die Firma bei behalten. „Diese müsste dann in der Schwerelosigkeit stattfinden, denn das wäre die einzige Möglichkeit diesen Event heute zu toppen“, schwärmt Ralf Geyer.