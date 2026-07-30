Sonne, Strand & Trockene Augen: Was im Sommer wirklich hilft

Intensive UV-Strahlung am Meer oder in den Bergen, Wind, trockene Luft, Klimaanlagen im Auto, Flugzeug oder Hotelzimmer sowie Salz- und Chlorwasser können die empfindliche Augenoberfläche belasten. Die Folge: Die Augen brennen, kratzen, sind gerötet oder fühlen sich an, als sei ein Sandkorn im Auge. Auch vermehrtes Tränen kann ein Zeichen dafür sein, dass die Augen gereizt sind und der Tränenfilm aus dem Gleichgewicht geraten ist.
Einfache Tipps für entspannte Augen im Urlaub
Mit ein paar einfachen Maßnahmen lassen sich die Augen im Sommer gut unterstützen:
- Sonnenbrille tragen: Sie schützt nicht nur vor UV-Strahlung, sondern auch vor Wind und Staub.
- Schwimmbrille beim Baden nutzen: So bleiben Chlor- und Salzwasser besser von den Augen fern.
- Luftstrom vermeiden: Klimaanlagen und Gebläse im Auto, Zug oder Flugzeug nicht direkt auf das Gesicht richten.
- Ausreichend trinken: Besonders bei Hitze oder körperlicher Aktivität sollten es mindestens zwei Liter Wasser oder ungesüßter Tee pro Tag sein.
- Kontaktlinsen-Pausen einlegen: Im Urlaub den Augen ruhig öfter eine Pause gönnen und stattdessen zur Brille greifen.
- Augentropfen einpacken: Bei trockenen, gereizten Augen können geeignete Tränenersatzmittel die Augenoberfläche unterstützen.
Man kann sich den Tränenfilm wie einen schützenden Feuchtigkeitsmantel vorstellen, der sich mit jedem Lidschlag gleichmäßig über die Augenoberfläche verteilt. Wird dieses System instabil, entstehen „trockene Inseln“, die zu Reizungen und Beschwerden führen.
RELYS® setzt genau hier an:
Die Augentropfen unterstützen die natürliche Hydrodynamik der Augenoberfläche, also den Austausch und die Verteilung von Flüssigkeit. Dadurch kann sich der Tränenfilm wieder gleichmäßiger ausbreiten und stabilisieren.
Bildlich gesprochen:
Es wird nicht einfach nur „Feuchtigkeit nachgegeben“. Vielmehr wird der natürliche Feuchtigkeitsfilm dabei unterstützt, sich wieder geschlossen über die Augenoberfläche zu legen - sodass auch zuvor trockene Bereiche wieder erreicht und versorgt werden.
RELYS® ist in Ihrer Apotheke erhältlich:
RELYS® Augentropfen sind als Flasche oder Einzeldosen erhältlich, frei von Konservierungsmitteln und mit allen Kontaktlinsen verträglich. Damit passt RELYS® ideal in jede Reiseapotheke – für entspannte Augen im Urlaub.
Weitere Informationen finden Sie unter:http://www.relys.de/
Hinweis
RELYS® ist ein Medizinprodukt. Bitte beachten Sie die Gebrauchsinformation.
Vertrieb und Importeur: TRB Chemedica AG, Otto-Lilienthal-Ring 26, 85622 Feldkirchen, DE
Hersteller: SILDEHA Swiss SA, Via delle Scuole 5, 6900 Paradiso, CH
Dieser Beitrag dient lediglich Informationszwecken. Für eine medizinische Beratung oder eine Diagnose sollten Sie sich an eine Fachärztin oder einen Facharzt wenden.
PM0150/1