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Sonne, Strand & Trockene Augen: Was im Sommer wirklich hilft

Endlich Urlaub – doch Sonne, Wind, Klimaanlagen sowie Salz- und Chlorwasser können die Augen schnell reizen. Erfahren Sie, wie einfache Tipps und RELYS® Trockene Augen im Sommer unterstützen können.

(lifePR) (Feldkirchen, )
Der Sommer ist in vollem Gange. Da heißt es für viele raus aus dem Alltag, rein in Sonne, Strand, Berge oder Städtetrip. Doch während Körper und Kopf abschalten, können die Augen schnell unter Stress geraten. Gerade in den Sommer- und Urlaubsmonaten treffen mehrere Faktoren zusammen, die die Augen reizen und das Gefühl Trockener Augen verstärken können.

Intensive UV-Strahlung am Meer oder in den Bergen, Wind, trockene Luft, Klimaanlagen im Auto, Flugzeug oder Hotelzimmer sowie Salz- und Chlorwasser können die empfindliche Augenoberfläche belasten. Die Folge: Die Augen brennen, kratzen, sind gerötet oder fühlen sich an, als sei ein Sandkorn im Auge. Auch vermehrtes Tränen kann ein Zeichen dafür sein, dass die Augen gereizt sind und der Tränenfilm aus dem Gleichgewicht geraten ist.

Einfache Tipps für entspannte Augen im Urlaub

Mit ein paar einfachen Maßnahmen lassen sich die Augen im Sommer gut unterstützen:
  • Sonnenbrille tragen: Sie schützt nicht nur vor UV-Strahlung, sondern auch vor Wind und Staub.
  • Schwimmbrille beim Baden nutzen: So bleiben Chlor- und Salzwasser besser von den Augen fern.
  • Luftstrom vermeiden: Klimaanlagen und Gebläse im Auto, Zug oder Flugzeug nicht direkt auf das Gesicht richten.
  • Ausreichend trinken: Besonders bei Hitze oder körperlicher Aktivität sollten es mindestens zwei Liter Wasser oder ungesüßter Tee pro Tag sein.
  • Kontaktlinsen-Pausen einlegen: Im Urlaub den Augen ruhig öfter eine Pause gönnen und stattdessen zur Brille greifen.
  • Augentropfen einpacken: Bei trockenen, gereizten Augen können geeignete Tränenersatzmittel die Augenoberfläche unterstützen.
RELYS® für Ihre Reiseapotheke: mehr als nur Befeuchtung

Man kann sich den Tränenfilm wie einen schützenden Feuchtigkeitsmantel vorstellen, der sich mit jedem Lidschlag gleichmäßig über die Augenoberfläche verteilt. Wird dieses System instabil, entstehen „trockene Inseln“, die zu Reizungen und Beschwerden führen.

RELYS® setzt genau hier an:
Die Augentropfen unterstützen die natürliche Hydrodynamik der Augenoberfläche, also den Austausch und die Verteilung von Flüssigkeit. Dadurch kann sich der Tränenfilm wieder gleichmäßiger ausbreiten und stabilisieren.

Bildlich gesprochen:
Es wird nicht einfach nur „Feuchtigkeit nachgegeben“. Vielmehr wird der natürliche Feuchtigkeitsfilm dabei unterstützt, sich wieder geschlossen über die Augenoberfläche zu legen - sodass auch zuvor trockene Bereiche wieder erreicht und versorgt werden.

RELYS® ist in Ihrer Apotheke erhältlich:

RELYS® Augentropfen sind als Flasche oder Einzeldosen erhältlich, frei von Konservierungsmitteln und mit allen Kontaktlinsen verträglich. Damit passt RELYS® ideal in jede Reiseapotheke – für entspannte Augen im Urlaub.

Weitere Informationen finden Sie unter:http://www.relys.de/

Hinweis

RELYS® ist ein Medizinprodukt. Bitte beachten Sie die Gebrauchsinformation.

Vertrieb und Importeur: TRB Chemedica AG, Otto-Lilienthal-Ring 26, 85622 Feldkirchen, DE
Hersteller: SILDEHA Swiss SA, Via delle Scuole 5, 6900 Paradiso, CH

Dieser Beitrag dient lediglich Informationszwecken. Für eine medizinische Beratung oder eine Diagnose sollten Sie sich an eine Fachärztin oder einen Facharzt wenden.

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TRB Chemedica AG

TRB Chemedica steht für Expertise in der Augenheilkunde und Orthopädie und bietet ein breites Produktsortiment. Dank unserer Erfahrung von 30 Jahren sind wir ein kompetenter Partner in verschiedensten Indikationen. 

TRB Chemedica AG Deutschland wurde 1996 gegründet und ist Teil des TRB Chemedica Konzerns mit Hauptsitz in Genf, Schweiz. Die Grundsteine des nach wie vor familiengeführten Unternehmens wurden vor über 40 Jahren in der Schweiz gelegt. Mittlerweile ist TRB Chemedica weltweit in 18 Ländern mit eigenen Niederlassungen vertreten. Die Niederlassungen in Ländern wie Argentinien, Benelux, Brasilien, Deutschland, Frankreich, Hong Kong, Malaysia, Mexiko, Österreich, Polen, Singapur, Schweiz, Thailand oder Vietnam befinden sich weiter im Wachstum und beschäftigen mehr als 1000 Mitarbeitende. Zudem verfügt TRB Chemedica AG in der Schweiz, Brasilien und Argentinien über eigene Herstellbetriebe und unterhält in über 70 Ländern Vertriebsaktivitäten.

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