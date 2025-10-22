Kontakt
Neuer High School-Katalog

- mit TravelWorks und Abenteuerlust ins Ausland

Die Austauschorganisation TravelWorks präsentiert ihren neuen High School-Katalog und lädt Jugendliche dazu ein, ihren Traum vom Auslandsjahr zu verwirklichen. Der Katalog bietet einen umfassenden Überblick über alle Gastländer, Schulformen und Programmoptionen. Neben klassischen Schulaufhalten, z.B. über ein halbes oder ganzes Schuljahr, sind auch Summer Schools und Kurzaufenthalte von 2 bis 8 Wochen möglich. Praktische Tipps und inspirierende Erfahrungsberichte ehemaliger Teilnehmer helfen Jugendlichen, ihre perfekte Auslandserfahrung zu planen und machen Lust auf das eigene Abenteuer.

Im Katalog finden Jugendliche und Eltern:
  • Programme ab 2026 mit einer großen Auswahl an Schulen und Schwerpunkten
  • 9 Programmländer und diverse Regionen, von den Stränden Australiens, über idyllisches Frankreich, endlose Weiten Kanadas und multikulturelles Südafrika bis hin zu Regenwald-Feeling in Costa Rica
  • alles Wichtige zu Bewerbung, Visum, Kosten und Finanzierung
Neben bewährten Zielen ist ab sofort Schottland als neue Destination dabei. Die Region begeistert mit ihrer Kombination aus Tradition, Natur und herzlicher Gastfreundschaft. „Schottland bietet unseren Teilnehmern eine tolle Mischung aus britischem Schulalltag mit flexiblen Wahlmöglichkeiten und echtem Highland-Abenteuer“, so Constanze Sietz, Geschäftsführerin von TravelWorks.

Auch in den USA gibt es Neuigkeiten: Das Boarding Advantage-Programm ermöglicht Schülern, ihren Traum vom Schuljahr in den USA an renommierten Privatinternaten zu stark reduzierten Konditionen zu realisieren. „Ideal für alle, die akademische Exzellenz mit kulturellem Austausch und lebendigem Internatsleben verbinden möchten“, so Sietz weiter. „Bei Besuchen in zahlreichen Schulen und Regionen konnten wir außerdem spannende Orte und inspirierende Schulgemeinschaften entdecken. Aus dieser Auswahl freuen wir uns, nun weitere private und öffentliche Schulen in unser Austauschprogramm aufzunehmen - für noch mehr unvergessliche Auslandserlebnisse, ob für ein ganzes Schuljahr oder nur wenige Wochen in einer Summer School.“

Der neue Katalog kann ab sofort kostenlos unter www.travelworks.de/kataloge angefordert oder online durchgeblättert werden. Integrierte Web- und QR-Codes führen direkt zu den Programmen, Teilnehmerbeiträgen auf Instagram oder auch zu Videos rund um Ausreisen, Orientierungstage und Elterninterviews. Für kostenfreie und unverbindliche Beratungsgespräche steht das versierte TravelWorks-Team natürlich ebenfalls zur Verfügung und freut sich darauf, viele weitere Jugendliche zu begleiten, die in nächster Zeit den Sprung in die Welt wagen wollen.

TravelWorks ist seit über 35 Jahren Spezialist für Bildungs- und Austauschprogramme weltweit. Ob High School-Aufenthalte, Freiwilligenarbeit, Work & Travel, Au Pair, Sprachreisen für Kinder und Erwachsene – wir eröffnen Möglichkeiten, die Welt auf eigene Faust zu entdecken, neue Kulturen kennenzulernen und über sich hinauszuwachsen. Wir legen großen Wert auf persönliche Beratung, Qualität und verantwortungsbewusstes Reisen. Unsere Programme richten sich an alle, die mehr erleben wollen als nur Urlaub – nämlich echtes Eintauchen in andere Lebenswelten.

Mit einigen Tausend Reisenden pro Jahr zählt TravelWorks zu den führenden Anbietern seines Spezialreisesegments am deutschen Markt. Unter www.travelworks.at bzw. www.travelworks.ch werden die Auslandsprogramme auch für österreichische und Schweizer Staatsbürger angeboten.

