Neuer High School-Katalog

Im Katalog finden Jugendliche und Eltern:
- Programme ab 2026 mit einer großen Auswahl an Schulen und Schwerpunkten
- 9 Programmländer und diverse Regionen, von den Stränden Australiens, über idyllisches Frankreich, endlose Weiten Kanadas und multikulturelles Südafrika bis hin zu Regenwald-Feeling in Costa Rica
- alles Wichtige zu Bewerbung, Visum, Kosten und Finanzierung
Auch in den USA gibt es Neuigkeiten: Das Boarding Advantage-Programm ermöglicht Schülern, ihren Traum vom Schuljahr in den USA an renommierten Privatinternaten zu stark reduzierten Konditionen zu realisieren. „Ideal für alle, die akademische Exzellenz mit kulturellem Austausch und lebendigem Internatsleben verbinden möchten“, so Sietz weiter. „Bei Besuchen in zahlreichen Schulen und Regionen konnten wir außerdem spannende Orte und inspirierende Schulgemeinschaften entdecken. Aus dieser Auswahl freuen wir uns, nun weitere private und öffentliche Schulen in unser Austauschprogramm aufzunehmen - für noch mehr unvergessliche Auslandserlebnisse, ob für ein ganzes Schuljahr oder nur wenige Wochen in einer Summer School.“
Der neue Katalog kann ab sofort kostenlos unter www.travelworks.de/kataloge angefordert oder online durchgeblättert werden. Integrierte Web- und QR-Codes führen direkt zu den Programmen, Teilnehmerbeiträgen auf Instagram oder auch zu Videos rund um Ausreisen, Orientierungstage und Elterninterviews. Für kostenfreie und unverbindliche Beratungsgespräche steht das versierte TravelWorks-Team natürlich ebenfalls zur Verfügung und freut sich darauf, viele weitere Jugendliche zu begleiten, die in nächster Zeit den Sprung in die Welt wagen wollen.