Reisen Sie mit dem Gründer Rainer Stoll und Sohn Paul persönlich!

Haben Sie schon immer davon geträumt, Bengalische Tiger in freier Wildbahn zu sehen? Dann ist unsere Reisegenau das Richtige für Sie! Paul Stoll, Sohn unseres Gründers Rainer Stoll, leitet diese Tour. Dank seiner engen Verbindung zu den Rangern vor Ort und seiner jahrelangen Erfahrung stehen die Chancen gut, einen Blick auf den majestätischen "Dschungelkönig" zu erhaschen – sei es im offenen Safari-Jeep oder bei einer spannenden Wanderung. Paul kennt die Gewohnheiten der Tiger, und wenn die Hirsche und Languren Alarm schlagen, sind Sie der Großkatze vielleicht schon ganz nah.Für 2025 haben wir ein ganz besonderes Highlight geplant: Unser Gründer Rainer Stoll, der seit über 30 Jahren regelmäßig in seine zweite Heimat Costa Rica reist, wird nächstes Jahr persönlich eine exklusive Jubiläumsreise leiten. Abseits der üblichen Touristenpfade führt er eine ausgewählte Gruppe zu versteckten Juwelen dieses beeindruckenden Landes. Mit ihm suchen Sie nach Tapiren und Seekühen, lernen von Einheimischen, wie man die besten Chicharrones zubereitet, und schwingen das Tanzbein bei einer Salsa-Nacht mit Freunden vor Ort. Diese Reise ist wirklich einzigartig und voller persönlicher Momente!Neugierig geworden? Hier finden Sie alle Details: Reise-Link Für alle, die lieber etwas näher an der Heimat bleiben, trotzdem aber seltene Tiere in freier Wildbahn beobachten möchten, für den bieten wir mit unserer Tochterfirma birdingtours spannende Reisen nach Litauen und Polen an – ebenfalls in Begleitung von Rainer Stoll. Dort erleben Sie die Balz der Auer- und Birkhähne, wandern durch wunderschöne Wälder und Wiesen und kommen mit etwas Glück Elchen und Wisenten ganz nah. Auch kulinarisch wird diese Reise ein echter Genuss.Für die Abenteuerlustigen unter Ihnen haben wir noch ein besonderes Schmankerl: Paul Stoll plant eine Expedition in das Pamirgebirge in Pakistan, um Schneeleoparden, den "Geist des Himalayas", zu beobachten. Diese Reise führt Sie auf bis zu 5000 Meter Höhe und bietet die seltene Chance, diesen scheuen Großkatzen zu begegnen. Aber Achtung: Diese Tour ist nur für diejenigen, die Kondition und Lust auf Abenteuer haben! Paul hat die Tour schon mal getestet und er ist guter Hoffnung, auf dieser Reise erfolgreich zu sein. Wenn Sie sich für diese Expedition interessieren, schreiben Sie uns bitte ein Mail.Neben unseren Gruppenreisen bieten wir maßgeschneiderte Naturerlebnisse an – egal, ob Sie mit einem erfahrenen Reiseleiter unterwegs sein oder auf eigene Faust als Selbstfahrer losziehen möchten. Schauen Sie doch einfach mal auf unserer Webseite vorbei und lassen Sie sich inspirieren.