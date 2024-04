Abseits ausgetretener Pfade: travel-to-nature erschließt neue Horizonte für Abenteuerlustige in Peru

travel-to-nature, der renommierte Reiseveranstalter für außergewöhnliche Erlebnisse, kündigt mit Begeisterung die Erweiterung seines Angebots an. Mit einem Team von erfahrenen ExpertInnen, die nahezu jede Ecke des Landes der Inka kennen, nimmt travel-to-nature seine KundInnen mit auf eine Reise zu Orten, die fernab vom Massentourismus liegen.Für Reisende, die das Ungewöhnliche suchen, stellt travel-to-nature demnächst Expeditionen in extrem abgelegene Regionen bereit, die vermutlich noch kein internationaler Tourist betreten hat. Diese abenteuerlichen Touren versprechen einzigartige Erlebnisse jenseits jeglicher Konvention und geben eine völlig neue Möglichkeit in Natur und Kultur einzutauchen."Unser Ziel ist es, unseren Kunden die Möglichkeit zu bieten, die Welt auf eine völlig neue Art und Weise zu entdecken", erklärt Rainer Stoll, Geschäftsführer von travel-to-nature. "Durch die Zusammenarbeit mit lokalen ExpertInnen können wir sicherstellen, dass unsere Reisenden authentische Erfahrungen machen, die weit über das hinausgehen, was sie sich vorstellen können."travel-to-nature hat sich darauf spezialisiert, seinen Kunden exklusive und maßgeschneiderte Erlebnisse abseits der üblichen Touristenpfade zu bieten. Das Team aus ExpertInnen ermöglicht es den Reisenden, weniger bekannte Naturspektakel zu erkunden, die sich gleichzeitig problemlos in eine klassische Reiseroute einfügen lassen. Dieses Angebot spricht insbesondere diejenigen an, die das Außergewöhnliche suchen, ohne auf die Bequemlichkeit und Planbarkeit einer traditionellen Tour verzichten zu müssen.Orte wie der Cañón de los Perdidos, ein tief eingeschnittenes Tal in der peruanischen Wüste, bieten eine atemberaubende Kulisse, die nur wenige Reisende bisher erlebt haben. Der Cañón, bekannt für seine abgelegene Schönheit, fügt sich nahtlos in eine Reise ein, die die natürliche und kulturelle Vielfalt Perus erkundet. Ähnlich verhält es sich mit dem Steinwald Choqolaqqa, der mit seinen bizarren Felsformationen und sagenumwobenen Legenden nicht nur geologisch, sondern auch kulturell von Interesse ist.Ein weiteres Juwel ist Waqra Pukara, eine abgelegene und relativ unbekannte Festung der Inkas. Diese befindet sich auf einem spektakulären Felsvorsprung und bietet einen eindrucksvollen Blick über die umliegenden Schluchten und Flusstäler. Der Zugang zu solch einem Ort ermöglicht es den Reisenden, in die tiefe Geschichte und die beeindruckende Ingenieurskunst der Inka-Zivilisation einzutauchen.Das Schutzgebiet Nor Yauyos Cochas wiederum besticht durch seine vielfältige Landschaft, die von glasklaren Seen, rauschenden Wasserfällen bis hin zu terrassenförmig angelegten Feldern reicht. Es repräsentiert die harmonische Koexistenz von Mensch und Natur, die in dieser Region seit Jahrhunderten gepflegt wird.Darüber hinaus bietet die Liste der Reiseziele von travel-to-nature weitere außergewöhnliche Orte wie Cotahuasi, den tiefsten Canyon der Welt, den geheimnisvollen Tinajani Canyon mit seinen gewaltigen roten Felsblöcken, die mystische Hochplateau-Landschaft von Marcahuasi, bekannt für seine fast surreal anmutenden Felsformationen, oder die leuchtenden mineralischen Formationen in Yuracochas.Einer der Höhepunkte jeder Reise könnte der imposante Wasserfall von Gocta sein. Mit einer Fallhöhe von 771 Metern gehört er zu den höchsten Wasserfällen der Welt und war bis vor kurzem noch weitgehend unbekannt. Sein donnerndes Wasser und die üppige, umgebende Vegetation machen ihn zu einem spektakulären Anblick.Die Möglichkeit, all diese Orte in eine Reiseroute zu integrieren, die sowohl die bekannten Höhepunkte als auch versteckte Schätze umfasst, spricht für die Expertise und das innovative Konzept von travel-to-nature.Mit einem starken Engagement für Nachhaltigkeit und Respekt gegenüber der lokalen Kultur führt travel-to-nature seine Reisen durch und hinterlässt dabei einen positiven ökologischen und sozialen Fußabdruck.Für weitere Informationen und Buchungen besuchen Sie bitte die Website von travel-to-nature unter www.travel-to-nature.de