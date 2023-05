Islands Hochland – Jenseits der Millionen

Drei bis vier Millionen Touristen erwartet die Inselrepublik Island in diesem Jahr, nahezu das Doppelte wie in 2022. Bei knapp 330.000 Einwohnern ein Vielfaches an Menschen, die ansonsten auf der Insel wohnen. Der Island-Boom ist ungebrochen, was auch kein Wunder ist, denn die Insel hat Sensationelles zu bieten: Spektakuläre Vulkan-Landschaften (bisweilen bricht auch mal einer aus), zahllose tosende Wasserfälle, gleißende Gletscher, endlose Fjorde, schroffe Steilküsten und atemberaubende Panoramastraßen. Dazu die bunte Hauptstadt Reykjavik, in der ein Drittel aller Isländer leben, eine Stadt mit viel Kultur, Kunst und einer Vielzahl an Restaurants, Cafés und Kneipen, in denen besonders am Wochenende die Plätze rar sind. Doch fast 90 Prozent aller Touristen tummeln sich ausschließlich im Südwesten, wo sich der „Golden Circle“ befindet, also die drei absoluten Highlights Geysir, Wasserfall Gullfoss und die Kontinentalspalte von Thingvellir. Auch die Südküste wird dabei noch gerne bereist, hier befindet sich die Gletscherzunge des Sòlheimajökull, die berühmten Wasserfälle Seljalandfoss und Skogafoss sowie der imposante Vogelfelsen von Dyrhòley, der neben seinem vom Meer umtosten Felsentor eine Möglichkeit bietet, die putzigen Papageitaucher zu beobachten. Viel weiter kommen die meisten Reisenden aus aller Welt jedoch meistens nicht.Was diesen verborgen bleibt, ist das unbewohnte Hochland, denn dorthin finden nur die allerwenigsten. Hierher kommt man nur mit Allrad-Fahrzeugen und die Infrastruktur besteht lediglich aus einfachsten Mehrbett-Hütten und noch einfacheren Camping-Plätzen. Dafür bieten sich jedoch immer noch unberührt scheinende Mondlandschaften, geprägt von Vulkanen, Gletschern, Kraterseen, Wüsten und Halbwüsten sowie reißenden Flüssen. Dazu Stille und Einsamkeit, eben wie es früher in Island nahezu überall war, bevor die Insel auf der touristischen Landkarte erschien. Das Hochland ist ausschließlich im Juli und August bereisbar, denn die restlichen Monate sind geprägt von Schneemassen oder Schmelzwassern, die den Zugang unmöglich gestalten, dann heißt es „Hochland geschlossen“. Im Sommer führen jedoch von Norden nach Süden die abenteuerliche Piste „Kjöllur“ und die noch spektakulärere Piste „Sprengisandur“, auf der teilweise noch Flüsse durchquert werden müssen, da diese manchmal nicht überbrückt sind. Auch der Abstecher zur Vulkan-Caldera der Askja gleicht eher einer Expedition durch die algerische Sahara im Hoggar-Gebirge: Vorbei an schwarzen erstarrten Lavaströmen und bisweilen auch mitten durch sie hindurch führen die Wege. Breite Felder aus Bimsstein und hie und da Sandabschnitte säumen die Route und fordern den Fahrern höchste Fahrkünste ab. Eine Reise ins Hochland ist ein Abenteuer für alle, die Island abseits der Massen kennenlernen möchten, und die bereit sind, Komforteinbußen in Kauf zu nehmen. Die Belohnung ist das erhabene Gefühl, Island so zu erleben, wie es die wenigsten können: Auf einsamen Wegen durch die meist menschenleeren Gegenden die isländische Magie zu spüren und eins mit der Natur zu werden.Der Stuttgarter Reiseveranstalter Travel To Life bietet mit einer zweiwöchigen Abenteuer- und Wanderreise in kleinen Gruppen bis maximal 12 Personen die Möglichkeit, die schönsten und spektakulärsten Regionen des Hochlands zu erkunden. Geschlafen wird in Zelten, gereist im hochlandtauglichen Kleinbus mit versiertem Fahrer. Ein kompetenter Reiseleiter sorgt nicht nur für viel Wissenswertes über Land und Leute, sondern kümmert sich auch um das leibliche Wohl: Die Gruppe speist im mitgeführten Gruppenzelt, beim Einkaufen und Kochen einfacher Camp-Mahlzeiten dürfen die Reisegäste mitwirken. Auf fünf spannenden Wanderungen mit mittlerem Anspruch (zwischen 2 und 5 Stunden Gehzeit) erleben die Hochland-Reisenden Natur pur. Und zur Belohnung für manche Anstrengung wartet nicht selten einer der „heißen Pötte“, die aus heißen Quellen gespeisten natürlichen Pools. Auch werden bei dieser Tour die Küstenregionen im Norden und Süden der Insel unter die Lupe genommen und die Highlights des „Golden Circle“ natürlich auch nicht ausgelassen. Somit ergibt diese Reise erst das komplette Bild der „Insel aus Feuer und Eis“.Mehr über die 15-tägige Island-Reise und über viele weitere Wander- und Erlebnisreisen erfahren Sie auf der Webseite des Veranstalters unter www.traveltolife.de Rundreise ab/bis Keflavik, alle Transfers im Geländebus, 14 Übern. im 2-Personen-Zelt, 13 x Frühstück; 13 x Abendessen und 13 x Mittagessen, qualifizierte deutschsprachige Travel To Life-Reiseleitung und WanderführungTermine: Juli und August 2023Preis: € 2.595,- pro Person im Doppelzelt, Einzelzelt-Zuschlag € 160