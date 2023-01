Die natürliche Glückspille bei Winterdepression: Die Liparischen Inseln

Mit nur ca. 8 Stunden Sonnenschein pro Tag müssen wir Deutschen in den kalten Wintermonaten auskommen. Das kann schon mal auf die Stimmung drücken, denn bekannterweise benötigt der Mensch Licht, um bei guter Laune zu bleiben und um sich geistig und körperlich wohlzufühlen.Auch das aktive Bewegen in freier Natur, das gemeinsame Unterwegssein mit Gleichgesinnten, das Sammeln von neuen Erfahrungen und das Sich-Verbunden-Fühlen zu Mensch und Natur brauchen die meisten unter uns, um glücklich und zufrieden zu sein.Travel To Life versteht sich darauf, solche erinnerungswerte, bereichernde und einzigartige Augenblicke durch seine nachhaltigen Reisen zu schaffen. Nachhaltig für die Menschen und die Natur des bereisten Ortes, sowie für den Reisenden selbst, denn Travel To Life Reisen werden zu unvergesslichen Erlebnissen.Travel To Lifes Reisetipp während dieser grauen Wintertage sind die sonnigen Liparischen Inseln, welche sich im Tyrrhenischen Meer vor der Küste Siziliens, befinden. Ab Anfang April bis Mitte Juni und ab Ende August bis Ende Oktober 2023 kann man wöchentlich mit einer Kleingruppe von maximal 12 Gästen zu einem der schönsten Inselarchipele des Mittelmeeres reisen. Und was gibt es Schöneres als sich schon jetzt in die italienische Wärme in netter Gesellschaft mit anderen Reisegefährten, bei gutem Essen, Wandern und vielleicht einem ersten Bad im Mittelmeer zu träumen?Aufgrund ihrer außergewöhnlichen vulkanischen Erscheinungen und der landschaftlichen sowie naturalistischen Eigenheiten wurden die Liparischen Inseln im Jahr 2000 zum Weltnaturerbe der UNESCO erklärt. Obwohl alle Inseln vulkanischen Ursprungs sind, präsentieren sie sich sehr unterschiedlich und sind für Wanderfreunde ideal geeignet. Im Volksmund werden die Liparischen Inseln auch "schöne Schwestern" genannt, und dies nicht zu Unrecht.Die idealste Form, die Inseln mit ihren ganz verschiedenen Landschaftsformen zu erforschen, ist das Inselhüpfen, begleitet von ausgiebigen Wanderungen, um im vollen Maße die traumhaften Szenerien von Inseln und Küsten, schwarzen Stränden und Meer sowie einzigartigen Vulkanlandschaften genießen zu können. Während den Wanderungen und Erkundungen berichtet der/die von Travel To Life eigens ausgebildete ReiseleiterIn Spannendes über Vulkanismus, Natur, Kultur, Land und Leute.Die sieben Inseln Lipari, Vulcano, Stromboli, Salina, Panarea, Alicudi und Filicudi sind bewohnt und haben ihren ganz eigenen Charakter. Immer auf den Spuren des Vulkanismus, entdeckt der/die Reisende während diesem zehntägigen Wanderurlaub neben den aktiven Vulkaninseln Stromboli und Vulcano, das quirlige Lipari und das unbekannte, fast einsame Eiland Alicudi. Fakultativ kann auch das verträumte Salina oder das mondäne Panarea besucht werden. Jede einzelne Insel ist etwas ganz Besonderes und neben Wandern und Bewegung gibt es immer noch genug Zeit, um herrlich die Seele baumeln zu lassen. Die Wanderreise zu den Liparischen Insel gehört seit vielen Jahren zu den Lieblingsreisen der Travel To Life Gäste, denn sie faszinieren einfach und sind alle ein Ort italienischer Lebensfreude und voller vielfältigster Erlebnisse.Das Travel To Life-Team ist noch bis zum 22.01. auf der Urlaubs-Messe CMT in Stuttgart (Halle 4, Stand C73) und vom 22.02. bis zum 26.02.23 auf der Reise- und Freizeitmesse FREE in München (Halle A 4 , Stand 712) um Reiseinteressierte ausführlich zu beraten.Weitere Informationen zu der Reise Wanderreise Liparische Inseln: Inselhüpfen auf den lebenden Bergen des Aiolos gibt es auch direkt auf der Internetseite von Travel To Life