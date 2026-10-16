Von Kindern für Kinder: Der Landsberger Kinder-Podcast erhält 1.000 € Förderung
Die Town & Country Stiftung unterstützt ein Projekt unter der Trägerschaft des Kinderlandschaft e. V.
Der „Landsberger Kinder-Podcast“ bietet Kindern die Möglichkeit, ihre eigene Stadt aus neuen Perspektiven kennenzulernen und ihre Geschichte sowie Gegenwart aktiv zu erforschen. Ausgestattet mit Mikrofonen besuchen die am Projekt teilnehmenden Kinder beispielsweise das Landsberger Freibad oder ein geschlossenes Kino und führen Interviews mit älteren Einwohner:innen, bekannten Autor:innen oder interessanten Persönlichkeiten der Stadt. Dabei erwerben sie nicht nur technisches und kulturelles Wissen, sondern stärken auch ihre sprachlichen Fähigkeiten und erleben die Arbeit am Podcast als Gemeinschaft. Am Ende können sie gemeinsam stolz auf ihr Werk sein.
Ein Podcast, der verbindet
Das Projekt richtet sich auch an Kinder, die aus sozialen oder gesundheitlichen Gründen von kultureller Bildung ausgeschlossen sind. Darunter befinden sich Kinder aus dem Landsberger Kinderheim, Schüler:innen der lokalen Förderschule oder Kinder, die aus einem schwierigen familiären Hintergrund stammen. Für diese Kinder bietet der „Landsberger Kinder-Podcast“ die Möglichkeit, neue Freundschaften zu knüpfen und verstärkt ihre gesellschaftliche Teilhabe. Bisher wurden sieben Hörfolgen produziert, die bereits über 5.000 Zuhörer:innen erreicht haben und online frei verfügbar sind.
Die Förderung der Town & Country Stiftung soll für die Produktion neuer Podcast-Folgen eingesetzt werden und unter anderem technisches Equipment, Fahrdienste, Verpflegung sowie die Organisation von Besuchen besonderer Orte abdecken.
Auszeichnung mit dem Town & Country Stiftungspreis
Auch bei der Übergabe der Urkunde hatten die kleinen Podcaster die Mikrofone laufen. Stellvertretend für die Stiftung übergab Stiftungsbotschafter Sören Dannenberg, Franchisenehmer von Sushi Deluxe und Sushifreunde in Magdeburg, die Urkunde und würdigte das Engagement der Ehrenamtlichen und der Kinder: „Der Landsberger Kinder-Podcast bietet Kindern unabhängig ihrer Herkunft die Chance, sich einzubringen, erste Erfahrung in der Medienproduktion zu sammeln und gleichzeitig viel Neues über ihre Stadt zu lernen. Dabei erfahren sie ganz nebenbei auch, was es heißt, gemeinsam an etwas zu arbeiten, auf das man stolz sein kann. Dieses Projekt finde ich daher äußerst unterstützenswert“.
Der unterstützende Verein freut sich über die Auszeichnung der Podcast-Kinder: „Wir danken der Town & Country Stiftung herzlich für die Unterstützung unseres Podcasts und freuen uns schon darauf, neue Folgen mit den Kindern zu produzieren. Gerade für sie ist das Projekt von unschätzbarem Wert und umso glücklicher sind wir über die Anerkennung, die ihm durch diese Auszeichnung zuteilwird“, so Kay Jänicke des Vereins Kinderlandschaft e. V.
Über den Town & Country Stiftungspreis
Seit 2013 steht der Town & Country Stiftungspreis für Chancengleichheit und Gemeinschaft. Deutschlandweit unterstützt die Stiftung dieses Jahr 300 Projekte mit jeweils 1.000 €, um die wertvolle, oft ehrenamtliche Arbeit für sozial, geistig oder körperlich benachteiligte Kinder und Jugendliche zu fördern. Zwölf besonders herausragende Projekte wurden im Rahmen der Town & Country Stiftungsgala am 9. Mai 2026 mit zusätzlichen 5.000 € ausgezeichnet. Eine unabhängige Jury wählte die Projekte aus.
Erstmalig wurde auf der Town & Country Stiftungsgala auch ein Sonderpreis vergeben. Unter dem Motto „Jung trifft Alt – Begegnung, die verbindet“ wurden zwei Projekte, die auf kreative Weise intergenerative Begegnung stiften und Austausch zwischen Kindern, Jugendlichen und älteren Menschen ermöglichen, mit 10.000 € auf dem 1. Platz und 5.000 € auf dem 2. Platz gefördert.