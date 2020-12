Verleihung des Deutschen Engagementpreises 2020 an den Verein Wolfsträne e.V.

Am 3. Dezember wurde in Berlin der Deutsche Engagementpreis 2020 verliehen. Der Dachpreis für freiwilliges Engagement ging an sechs Preisträger. Der Preisträger "Wolfsträne e.V." für die Kategorie „Leben bewahren“ wurde 2019 von der Town & Country Stiftung – neben den 15 anderen Landespreisträgern – nominiert.



Die Town & Country Stiftung beglückwünscht den Landespreisträger von 2019 aus Sachsen – dem Wolfsträne e.V. zu seiner Auszeichnung beim diesjährigen Deutschen Engagementpreis in der Kategorie "Leben bewahren"!



Der "Wolfsträne e.V." aus Leipzig begleitet Kinder und Jugendliche auf ihrem persönlichen Trauerweg, wenn sie einen Elternteil oder ein Geschwisterkind verloren haben. Dabei bieten ihnen die Engagierten einen geschützten Rahmen, um ihre Trauer zuzulassen und bewältigen zu können. Die Nachfrage ist groß, denn Trauer und Tod werden in unserer Gesellschaft noch zu oft verdrängt. Die professionell ausgebildeten Trauerbegleiterinnen und Trauerbegleiter des Vereins rücken den Umgang mit dem Tod somit ein entscheidendes Stück ins Leben.



„Es ist uns inzwischen zu einer wertvollen Tradition geworden, aus Anlass unseres jährlichen Town & Country Stiftungspreises die 16 Preisträger auch für den Deutschen Engagementpreis 2021 zu nominieren", sagte Stiftungsvorstand Christian Treumann.



Der Deutsche Engagementpreis ist der Dachpreis für bürgerschaftliches Engagement in Deutschland. Nominiert werden können alljährlich Preisträgerinnen und Preisträger der insgesamt in Deutschland veranstalteten Engagementpreise. Initiator und Träger des seit 2009 vergebenen Deutschen Engagementpreises ist das Bündnis für Gemeinnützigkeit, ein Zusammenschluss von großen Verbänden der Zivilgesellschaft in Deutschland. Förderer sind das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, die Deutsche Fernsehlotterie und die Deutsche Bahn Stiftung.





