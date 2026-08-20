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Unbeschwerter Schulstart mit neuen Schulranzen

Das Schulranzen-Projekt des Kinderlachen – Oldenburg e. V. erhält 6.000 € Preisgeld von der Town & Country Stiftung

(lifePR) (Oldenburg, )
Ein neuer Schulranzen, leuchtende Augen und die Vorfreude auf den ersten Schultag: Für viele Kinder gehört die Ausstattung für die Schule selbstverständlich zum Start in einen aufregenden neuen Abschnitt. Für Familien, die finanziell stark belastet sind, kann die Anschaffung jedoch eine große Herausforderung darstellen. Genau hier setzt das Schulranzen-Projekt des Kinderlachen – Oldenburg e. V. an.

Der Verein unterstützt Kinder aus finanziell benachteiligten Familien zum Schulstart mit neuen, ergonomischen Schulranzen. Die Kinder dürfen sich ihren Ranzen selbst aussuchen und erhalten ihn direkt – ein Moment, der nicht nur für Freude sorgt, sondern Kindern und Familie auch das Gefühl gibt, gleichberechtigt in ihre Schulzeit zu starten.

Für dieses besondere Engagement wurde Kinderlachen – Oldenburg e. V. im Rahmen der Town & Country Stiftungsgala am 9. Mai 2026 als Regionalpreisträger Nord ausgezeichnet. Dabei wurden sie nicht nur für ihren ehrenamtlichen Einsatz gewürdigt, sondern insgesamt auch mit 6.000 € Preisgeld unterstützt. Aus diesen 6.000 € wurden 64 Schulranzen – und damit 64 unbeschwerte Schulstarts.

„Wir haben weit über 70 Schulranzen verteilt und auch einige Schulrucksäcke für ältere Geschwisterkinder. Sogar in der Woche nach der Schuleinführung gab es noch einige Anfragen und somit verteile ich am Wochenende noch weitere Schulranzen. Der Bedarf ist wirklich groß! Deshalb sagen wir nochmal Danke für die Unterstützung mit dem Town & Country Stiftungspreis“, erzählt Ulrike Noël, Vereinsvorsitzende.

Die Unterstützung erreicht die Familien dabei gezielt. In enger Zusammenarbeit mit Kindertagesstätten werden Kinder und Familien angesprochen, bei denen die Anschaffung eines neuen Schulranzens eine finanzielle Belastung darstellen würde. So kann die Hilfe genau dort ankommen, wo sie gebraucht wird.

Über den Town & Country Stiftungspreis

Seit 2013 steht der Town & Country Stiftungspreis für Chancengleichheit und Gemeinschaft. Deutschlandweit unterstützt die Stiftung dieses Jahr 300 Projekte mit jeweils 1.000 €, um die wertvolle, oft ehrenamtliche Arbeit für sozial, geistig oder körperlich benachteiligte Kinder und Jugendliche zu fördern. Zwölf besonders herausragende Projekte wurden im Rahmen der Town & Country Stiftungsgala am 9. Mai 2026 mit zusätzlichen 5.000 € ausgezeichnet. Eine unabhängige Jury wählte die Projekte aus.

Town & Country Stiftung

„Mensch sein heißt verantwortlich sein“ – diesem Leitsatz folgt die gemeinnützige Town & Country Stiftung seit ihrer Gründung durch das Unternehmerpaar Gabriele und Jürgen Dawo im Jahr 2009. Neben der Förderung der Kinder- und Jugendhilfe engagiert sich die Stiftung für unverschuldet in Not geratene Bauherren und Eigentümer von zu Wohnzwecken selbstgenutzten Einfamilienhäusern, für Bildungsprojekte im Bereich Natur- und Umweltbildung, für Kunst und Kultur sowie für bürgerschaftliches Engagement.

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