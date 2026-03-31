Resilienz und Selbstbehauptung für die Kleinsten

Weil aus starken Kindern starke Erwachsene werden: Für das Resilienz- und Selbstbehauptungstraining für die Grundschulkinder in Mittenwalde, erhält der Förderverein der Schule 1.000 € Preisgeld von der Town & Country Stiftung. Im Rahmen ihres nun schon 12. Stiftungspreises fördert die Town & Country Stiftung bundesweit Projekte der Kinder- und Jugendhilfe.



Eine 4. Klasse der Grundschule Mittenwalde durfte bereits ein Professionelles Selbstbehauptungs- und Resilienztraining erfolgreich durchführen und abschließen – mit positiven Auswirkungen: Die Kinder sind konfliktfähiger, selbstbewusster und handeln nach ihren eigenen Gefühlen. Nun sollen alle Klassen der 2. Bis 6. Jahrgangsstufe ein solches zweitägiges Training durchlaufen.



Von einem professionellen Coach lernen die Kinder, mit Konflikten besser umzugehen, Meinungen von anderen einzuschätzen, auf ihre eigenen Gefühle zu hören und nach ihnen zu handeln und vor allem mit mehr Leichtigkeit, Ausdauer und Zielstrebigkeit durchs Leben zu gehen. Das Training vermittelt Kompetenzen, von denen die Kinder ein ganzes Leben lang profitieren.



Mit dem Preisgeld der Town & Country Stiftung möchte die Grundschule einen professionellen Coach engagieren. Perspektivisch ist auch ein separater Kurs für Lehrkräfte geplant.



Stellvertretend für die Stiftung übergab Stiftungsbotschafterin Nadine Hoppe die Urkunde und lobte das Engagement der Schule: „Kinder frühzeitig in ihrer Persönlichkeit zu stärken, ist eine der wichtigsten Investitionen in die Zukunft. Ihr Projekt zeigt eindrucksvoll, wie Kinder lernen können, selbstbewusst aufzutreten, Konflikte zu lösen und ihren eigenen Weg zu gehen. Dieses Engagement unterstützen wir sehr gerne mit dem Town & Country Stiftungspreis.“



Mit großer Freude nahmen die Ausgezeichneten die Zuwendung entgegen: „Wir erleben jeden Tag, wie wichtig es ist, Kinder nicht nur fachlich, sondern auch in ihrer Persönlichkeit zu stärken. Das Training gibt ihnen Werkzeuge an die Hand, die sie ein Leben lang begleiten. Es ist schön zu sehen, wie viel selbstbewusster und sicherer die Kinder nach kurzer Zeit auftreten. Dank der Unterstützung können wir dieses wichtige Angebot nun noch mehr Schülerinnen und Schülern ermöglichen“, so Sandra Baier, Vorsitzende des Fördervereins der Grundschule Mittenwalde.



Über den Town & Country Stiftungspreis



Seit 2013 steht der Town & Country Stiftungspreis für Chancengleichheit und Gemeinschaft. Deutschlandweit unterstützt die Stiftung dieses Jahr 300 Projekte mit jeweils 1.000 €, um die wertvolle, oft ehrenamtliche Arbeit für sozial, geistig oder körperlich benachteiligte Kinder und Jugendliche zu fördern. Zwölf besonders herausragende Projekte werden im Rahmen der Town & Country Stiftungsgala am 9. Mai 2026 mit zusätzlichen 5.000 € ausgezeichnet. Eine unabhängige Jury wählt die Projekte aus.



Erstmalig wird auf der Town & Country Stiftungsgala auch ein Sonderpreis vergeben. Unter dem Motto „Jung trifft Alt – Begegnung, die verbindet“ werden zwei Projekte, die auf kreative Weise intergenerative Begegnung stiften und Austausch zwischen Kindern, Jugendlichen und älteren Menschen ermöglichen, mit 10.000 € auf dem 1. Platz und 5.000 € auf dem 2. Platz gefördert.

(lifePR) (