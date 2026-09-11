Kontakt
QR-Code für die aktuelle URL

Story Box-ID: 1072630

Town & Country Stiftung Anger 55/56 99084 Erfurt, Deutschland http://www.tc-stiftung.de
Ansprechpartner:in Frau Alina Liermann +49 361 64478914
Logo der Firma Town & Country Stiftung

Natur statt Bildschirm: 1.000 € Förderung für Wildnisschule Senne

Die Town & Country Stiftung unterstützt den Helden – Verein für nachhaltige Bildung und Persönlichkeitsentwicklung e. V.

(lifePR) (Bielefeld, )
Die Wildnisschule Senne des Helden – Verein für nachhaltige Bildung und Persönlichkeitsentwicklung e. V. erhält eine Förderung in Höhe von 1.000 € von der Town & Country Stiftung. Die Wildnisschule schenkt Kindern wertvolle Natur- und Gemeinschaftserlebnisse im Freien und öffnet ihnen die Möglichkeit, ihre Sinne zu nutzen und ihre Neugierde auszuleben. Somit wirkt das Projekt hohen Bildschirmzeiten, Tempo und Leistungsdruck entgegen. Im Rahmen ihres nun schon 12. Stiftungspreises fördert die Town & Country Stiftung bundesweit Projekte der Kinder- und Jugendhilfe.

Die Wildnisschule Senne richtet sich an Kinder im Alter von 6 bis 13 Jahren aus Hövelhof und Umgebung. Hier finden sie einen geschützten Raum für Naturerfahrung, Bewegung im Freien und soziales Miteinander. Seit ihrer Gründung im Jahr 2022, vor dem Hintergrund der noch spürbaren Folgen der Corona-Zeit, schafft die Wildnisschule bewusst einen Gegenpol zu Bildschirmnutzung und Alltagshektik. In verschiedenen Angeboten wie den Naturwochen, Jahreswaldgruppen, einzelnen Waldtagen sowie dem kreativen Outdoor-Adventure-Game „Der magische Wald“ – ein Abenteuer rund um die kleinen Dinge, die den Wald ausmachen – entwickeln Kinder Achtsamkeit, Gemeinschaft und Neugierde für die Abläufe der Natur. Die pädagogische Arbeit verbindet Erlebnis- und Wildnispädagogik mit den Zielen der Bildung für nachhaltige Entwicklung und fördert bei den Kindern Selbstwirksamkeit, Kooperation und einen wertschätzenden Umgang mit der Natur.

Die Angebote der Wildnisschule Senne richten sich bewusst an eine vielfältige Zielgruppe. Unter den bisher über 1.000 teilnehmenden Kindern befinden sich sowohl Kinder aus finanziell benachteiligten Familien als auch Kinder mit Herausforderungen wie ADHS. Ziel ist es, Naturerlebnisse für alle Kinder zugänglich zu machen – unabhängig von deren Herkunft oder Lebensumständen. Der Förderbetrag der Town & Country Stiftung wird für zusätzliche Naturwochen und Waldtage aufgewendet, um noch mehr Kinder erreichen zu können.

Stellvertretend für die Stiftung übergab Stiftungsbotschafter Wladimir Miller, Projektleiter bei der Gerhard Schüring HausBau GmbH, die Urkunde und lobte das Engagement der Projektverantwortlichen: „Die Wildnisschule Senne schafft einen Ort, an dem Kinder Natur erleben, Selbstvertrauen entwickeln und Gemeinschaft erfahren, fernab von Bildschirmen und Leistungsdruck. Solche Möglichkeiten des Abschaltens sind für viele Kinder leider selten. Umso wertvoller ist der Beitrag dieses Projekts, welches wir sehr gerne stellvertretend für die Town & Country Stiftung unterstützen“.

Über den Town & Country Stiftungspreis

Seit 2013 steht der Town & Country Stiftungspreis für Chancengleichheit und Gemeinschaft. Deutschlandweit unterstützt die Stiftung dieses Jahr 300 Projekte mit jeweils 1.000 €, um die wertvolle, oft ehrenamtliche Arbeit für sozial, geistig oder körperlich benachteiligte Kinder und Jugendliche zu fördern. Zwölf besonders herausragende Projekte wurden im Rahmen der Town & Country Stiftungsgala am 9. Mai 2026 mit zusätzlichen 5.000 € ausgezeichnet. Eine unabhängige Jury wählte die Projekte aus.

Erstmalig wurde auf der Town & Country Stiftungsgala auch ein Sonderpreis vergeben. Unter dem Motto „Jung trifft Alt – Begegnung, die verbindet“ wurden zwei Projekte, die auf kreative Weise intergenerative Begegnung stiften und Austausch zwischen Kindern, Jugendlichen und älteren Menschen ermöglichen, mit 10.000 € auf dem 1. Platz und 5.000 € auf dem 2. Platz gefördert.

Town & Country Stiftung

„Mensch sein heißt verantwortlich sein“ – diesem Leitsatz folgt die gemeinnützige Town & Country Stiftung seit ihrer Gründung durch das Unternehmerpaar Gabriele und Jürgen Dawo im Jahr 2009. Neben der Förderung der Kinder- und Jugendhilfe engagiert sich die Stiftung für unverschuldet in Not geratene Bauherren und Eigentümer von zu Wohnzwecken selbstgenutzten Einfamilienhäusern, für Bildungsprojekte im Bereich Natur- und Umweltbildung, für Kunst und Kultur sowie für bürgerschaftliches Engagement.

Town & Country Stiftung
Anger 55/56
99084 Erfurt
Tel: 0361 644 789 14
pr@tc-stiftung.de

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.
Wichtiger Hinweis:

Eine systematische Speicherung dieser Daten sowie die Verwendung auch von Teilen dieses Datenbankwerks sind nur mit schriftlicher Genehmigung durch die unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH gestattet.

unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH 2002–2026, Alle Rechte vorbehalten

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.