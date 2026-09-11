Natur statt Bildschirm: 1.000 € Förderung für Wildnisschule Senne

Die Wildnisschule Senne des Helden – Verein für nachhaltige Bildung und Persönlichkeitsentwicklung e. V. erhält eine Förderung in Höhe von 1.000 € von der Town & Country Stiftung. Die Wildnisschule schenkt Kindern wertvolle Natur- und Gemeinschaftserlebnisse im Freien und öffnet ihnen die Möglichkeit, ihre Sinne zu nutzen und ihre Neugierde auszuleben. Somit wirkt das Projekt hohen Bildschirmzeiten, Tempo und Leistungsdruck entgegen. Im Rahmen ihres nun schon 12. Stiftungspreises fördert die Town & Country Stiftung bundesweit Projekte der Kinder- und Jugendhilfe.



Die Wildnisschule Senne richtet sich an Kinder im Alter von 6 bis 13 Jahren aus Hövelhof und Umgebung. Hier finden sie einen geschützten Raum für Naturerfahrung, Bewegung im Freien und soziales Miteinander. Seit ihrer Gründung im Jahr 2022, vor dem Hintergrund der noch spürbaren Folgen der Corona-Zeit, schafft die Wildnisschule bewusst einen Gegenpol zu Bildschirmnutzung und Alltagshektik. In verschiedenen Angeboten wie den Naturwochen, Jahreswaldgruppen, einzelnen Waldtagen sowie dem kreativen Outdoor-Adventure-Game „Der magische Wald“ – ein Abenteuer rund um die kleinen Dinge, die den Wald ausmachen – entwickeln Kinder Achtsamkeit, Gemeinschaft und Neugierde für die Abläufe der Natur. Die pädagogische Arbeit verbindet Erlebnis- und Wildnispädagogik mit den Zielen der Bildung für nachhaltige Entwicklung und fördert bei den Kindern Selbstwirksamkeit, Kooperation und einen wertschätzenden Umgang mit der Natur.



Die Angebote der Wildnisschule Senne richten sich bewusst an eine vielfältige Zielgruppe. Unter den bisher über 1.000 teilnehmenden Kindern befinden sich sowohl Kinder aus finanziell benachteiligten Familien als auch Kinder mit Herausforderungen wie ADHS. Ziel ist es, Naturerlebnisse für alle Kinder zugänglich zu machen – unabhängig von deren Herkunft oder Lebensumständen. Der Förderbetrag der Town & Country Stiftung wird für zusätzliche Naturwochen und Waldtage aufgewendet, um noch mehr Kinder erreichen zu können.



Stellvertretend für die Stiftung übergab Stiftungsbotschafter Wladimir Miller, Projektleiter bei der Gerhard Schüring HausBau GmbH, die Urkunde und lobte das Engagement der Projektverantwortlichen: „Die Wildnisschule Senne schafft einen Ort, an dem Kinder Natur erleben, Selbstvertrauen entwickeln und Gemeinschaft erfahren, fernab von Bildschirmen und Leistungsdruck. Solche Möglichkeiten des Abschaltens sind für viele Kinder leider selten. Umso wertvoller ist der Beitrag dieses Projekts, welches wir sehr gerne stellvertretend für die Town & Country Stiftung unterstützen“.



Über den Town & Country Stiftungspreis



Seit 2013 steht der Town & Country Stiftungspreis für Chancengleichheit und Gemeinschaft. Deutschlandweit unterstützt die Stiftung dieses Jahr 300 Projekte mit jeweils 1.000 €, um die wertvolle, oft ehrenamtliche Arbeit für sozial, geistig oder körperlich benachteiligte Kinder und Jugendliche zu fördern. Zwölf besonders herausragende Projekte wurden im Rahmen der Town & Country Stiftungsgala am 9. Mai 2026 mit zusätzlichen 5.000 € ausgezeichnet. Eine unabhängige Jury wählte die Projekte aus.



Erstmalig wurde auf der Town & Country Stiftungsgala auch ein Sonderpreis vergeben. Unter dem Motto „Jung trifft Alt – Begegnung, die verbindet“ wurden zwei Projekte, die auf kreative Weise intergenerative Begegnung stiften und Austausch zwischen Kindern, Jugendlichen und älteren Menschen ermöglichen, mit 10.000 € auf dem 1. Platz und 5.000 € auf dem 2. Platz gefördert.

(lifePR) (