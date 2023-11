Gutes tun am Giving Tuesday - 28. November 2023

10 EUR – Das SchmökerHaus wird noch schöner mit Farbe, Lack und Aufklebern.

10 EUR – Das SchmökerHaus wird noch schöner mit Farbe, Lack und Aufklebern. 48 EUR – Vier Lieblingsbücher der Kinder können gekauft werden.

100 EUR – Ein SchmökerHaus kann per Spedition an einen Kindergarten oder eine Grundschule ausgeliefert werden.

150 EUR – Ein vollständiges Literaturpaket mit Naturbüchern zum Schmökern kann bestellt werden.

650 EUR – Ein komplettes SchmökerHaus kann hergestellt werden.

Der Giving Tuesday ist der weltweite Tag des Gebens, der jedes Jahr am ersten Dienstag nach dem US-amerikanischen Thanksgiving gefeiert wird. An diesem Tag werden Menschen, Organisationen und Unternehmen dazu ermutigt, Gutes zu tun, zu spenden und sich zu engagieren.Mit aktiven Bewegungen in rund 90 Ländern - von Estland über den Südsudan, Kolumbien und Kanada und natürlich auch bei uns in Deutschland - arbeiten Unterstützer:innen des Giving Tuesday das ganze Jahr über daran, Engagement auf der ganzen Welt zu fördern und unzählige Menschen dazu zu inspirieren, aktiv zu werden, zu spenden und sich einzubringen, um die Welt zu einem besseren Ort zu machen.In Deutschland nehmen über 2.000 Organisationen am Giving Tuesday teil. Im letzten Jahr wurden am Giving Tuesday über 2 Millionen Euro Spendengelder gesammelt.Kinderbücher bis unter´s Dach - Wir geben außergewöhnliche SchmökerHäuser mit bunter Naturliteratur an Kindergärten und Grundschulen in ganz Deutschland. Spende Lesefreude und unterstütze unsere Umweltbibliotheken unter https://betterplace.org/... Fragen, die uns neue Antworten abverlangen. Mit gelungener Bildungsarbeit werden Kinder für die Erhaltung und Gestaltung der Welt im eigenen Umfeld ermutigt., um Kinder für die Themen Natur und Umwelt zu sensibilisieren; dafür engagiert sich unsere Stiftung mit bundesweiten Umweltbildungsprojekten.Dieist eines davon und erreicht Kinder im Vorschulalter bis einschließlich der Primarstufe.: Das SchmökerHaus ist ein Projekt, wodurch Kinder spielerisch Wissen erlangen, um aktiv und nachhaltig handeln zu können.In dem von allen Seiten offenen und mit viel Liebe gebauten Bücherregal in Form eines Hauses stehen Spiel- und Bildungsmaterialien rund um die Themen wie "ArtenVielfalt", "WaldWissen" und "WasserWelten" bereit. Kindereinrichtungen können fürund so das SchmökerHaus mit Wissen füllen. Die Erfurter Buchhandlung Peterknecht unterstützt hier tatkräftig mit der Zusammenstellung der Kinderbücher zum jeweiligen Thema.In 2024 möchten wir 30 einzigartige Bücherhäuser an Kindergärten und Grundschulen bundesweit fördern.Für Ihr Engagement bedanken wir uns herzlich!