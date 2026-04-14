Gemeinsame Auszeit für Familien mit schwerkranken Kindern – 1.000 € für die Familienherberge Lebensweg

Durchatmen und Kraft schöpfen: Für ihr inklusives Erholungsangebot für Familien mit schwerkranken und behinderten Kindern erhält die Familienherberge Lebensweg 1.000 € Preisgeld von der Town & Country Stiftung. Im Rahmen ihres nun schon 12. Stiftungspreises fördert die Town & Country Stiftung bundesweit Projekte der Kinder- und Jugendhilfe.



Eltern von schwerkranken oder pflegebedürftigen Kindern stehen häufig rund um die Uhr in der Verantwortung. Zeit für Erholung oder gemeinsame Familienmomente bleibt dabei oft auf der Strecke. Genau hier setzt die Familienherberge Lebensweg an. Mit ihrem besonderen Konzept ermöglicht sie betroffenen Familien eine gemeinsame Auszeit vom belastenden Alltag.



Seit ihrer Eröffnung vor acht Jahren haben bereits mehr als 1.800 Kinder gemeinsam mit ihren Familien einen Aufenthalt in der Familienherberge verbracht. Speziell ausgebildete Fachkräfte betreuen die pflegebedürftigen Kinder rund um die Uhr individuell und professionell. Dadurch erhalten Eltern die Möglichkeit, neue Kraft zu schöpfen und sich bewusst Zeit für Geschwisterkinder zu nehmen, die im Alltag häufig zurückstehen müssen. Ergänzend werden kreative Spiel- und Freizeitangebote für Geschwisterkinder organisiert, die ihnen Raum zum Loslassen und Auftanken bieten.



Neben den Erholungsaufenthalten ist die Familienherberge Lebensweg auch ein Ort der Begegnung. Inklusive Angebote wie die „Kunterbunte Runde“, ein gemeinsamer Drumcircle sowie Elternabende, Vorträge und Konzerte fördern Austausch, Verständnis und Gemeinschaft zwischen den Familien und Menschen aus der Region.



Das Preisgeld der Town & Country Stiftung trägt dazu bei, die individuelle Betreuung der Gastkinder sicherzustellen und den Familien ein abwechslungsreiches Betreuungs- und Freizeitprogramm zu ermöglichen.



Stellvertretend für die Stiftung übergab Stiftungsbotschafterin Kathleen Pfennigsdorf, Geschäftsführerin der AKOMA GmbH, die Urkunde und lobte das Engagement der Familienherberge Lebensweg: „Sie schenken Familien mit schwerkranken Kindern etwas ungemein Wertvolles: gemeinsame Zeit ohne Sorgen und die Möglichkeit, neue Kraft zu schöpfen. Hier wird nicht nur professionelle Pflege geleistet, sondern auch Lebensfreude, Zusammenhalt und gesellschaftliche Teilhabe gefördert. Dieses Engagement ist ein beeindruckendes Beispiel für gelebte Menschlichkeit und wir freuen uns sehr, Ihr Wirken mit dem Town & Country Stiftungspreis unterstützen zu können.“



Mit großer Freude nahmen die Ausgezeichneten die Zuwendung entgegen: „Zu sehen, wie Eltern neue Kraft schöpfen und Geschwisterkinder unbeschwerte Zeit genießen können, ist für uns jeden Tag aufs Neue bewegend. Diese Förderung hilft uns, genau solche besonderen Augenblicke weiterhin zu schenken“, so Andrea Kienzle, Referentin Fundraising und Spendenmanagement.



Über den Town & Country Stiftungspreis



Seit 2013 steht der Town & Country Stiftungspreis für Chancengleichheit und Gemeinschaft. Deutschlandweit unterstützt die Stiftung dieses Jahr 300 Projekte mit jeweils 1.000 €, um die wertvolle, oft ehrenamtliche Arbeit für sozial, geistig oder körperlich benachteiligte Kinder und Jugendliche zu fördern. Zwölf besonders herausragende Projekte werden im Rahmen der Town & Country Stiftungsgala am 9. Mai 2026 mit zusätzlichen 5.000 € ausgezeichnet. Eine unabhängige Jury wählt die Projekte aus.



Erstmalig wird auf der Town & Country Stiftungsgala auch ein Sonderpreis vergeben. Unter dem Motto „Jung trifft Alt – Begegnung, die verbindet“ werden zwei Projekte, die auf kreative Weise intergenerative Begegnung stiften und Austausch zwischen Kindern, Jugendlichen und älteren Menschen ermöglichen, mit 10.000 € auf dem 1. Platz und 5.000 € auf dem 2. Platz gefördert.

(lifePR) (