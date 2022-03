Das Projekt „Meine Umwelt. Meine Verantwortung.“ der Town & Country Stiftung startet in das Themenjahr „WaldWissen“

Mit diesem Projekt werden Pädagog:innen und Kindern Werkzeuge in die Hand gegeben, um unsere Welt zu schützen und zu erhalten. Kinder sollen ermutigt und befähigt werden, für die Erhaltung und Gestaltung ihrer Umwelt selbst Verantwortung zu übernehmen und aktiv zu handeln. Diese Aktionen werden bundesweit durch das Botschafter:innen-Netzwerk der Town & Country Stiftung in die Regionen getragen. Das Gesamtprojekt gliedert sich in vier Themenkomplexe mit denModulen „FloraFauna“, „WaldWissen“, „ArtenVielfalt“ und „WasserWelt“. Innerhalb dieser Projektteile werden Module mit einer unterschiedlichen Anzahl von Aktionen umgesetzt.Für das Jahr WaldWissen 2022 stehen folgende Einzelprojekte zur Auswahl:– „Raus in den Wald“ mit dem Entdeckerrucksack– „Auf Waldexpedition mit Ranger:innen“ Gutschein für einen Ausflug in eine Nationale Naturlandschaft– SchmökerHaus Waldbibliothek– Ergänzungspaket WaldbibliothekBewerben können sich Bildungs- und Erziehungseinrichtungen bzw.-organisationen für Kinder und Jugendliche wie Kindertagesstätten und Schulen bei Sarah Schütze, sarah.schuetze@tc-stiftung.de , Tel.: 0361 644 789 14In Kooperation mit der Organisation „Nationale Naturlandschaften“ engagiert sich die Stiftung für diese Themenkomplexe und stellt mit ihren über 230 Stiftungsbotschafter:innen Kindereinrichtungen in allen Bundesländern zahlreiche Umweltbildungsprojekte zur Verfügung.Durch die fachliche Unterstützung und Entwicklung von Bildungsmodulen durch „Nationale Naturlandschaften“ lernt die künftige Generation, nachhaltigen mit der Umwelt umzugehen.Der Wald leidet: extreme Dürre, Hitzewellen, starke Stürme und die massenhafte Vermehrung von Borkenkäfern führen deutschlandweit zu massiven Waldschäden. Vor allem Fichten sterben großflächig ab. Natürlich engagiert sich die Forstwirtschaft für den Erhalt der Wälder sowie für den Natur- und Artenschutz. Jedoch haben der Wald und damit auch der Mensch immer mehr mit sich verändernden Umwelteinflüssen und Klimabedingungen zu kämpfen.Je mehr wir und je mehr Kinder über den Wald wissen, umso eher werden wir verstehen, dass es unsere Aufgabe ist, diesen Lebensraum zu erhalten, zu respektieren und zu schützen.Bei dieser Aufgabe möchte die Stiftung ihren Teil beitragen.