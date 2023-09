Bewerbungsphase für den 11. Town & Country Stiftungspreis startet am 2. Oktober 2023

Für gleiche Chancen – unabhängig von Herkunft, Geschlecht, sozialem oder religiösem Hintergrund – setzen sich in ganz Deutschland Initiativen, Kindergärten, Schulen und gemeinnützige Vereine ein. Dieses soziale Engagement fördert der Town & Country Stiftungspreis – bundesweit. Der Preis ist eine in Deutschland in dieser Form einmalige niederschwellige Fördermöglichkeit für kleine und größere Organisationen und Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe. Die Fördergelder aus dem Stiftungspreis kommen direkt Projekten zugute, die sich füreinsetzen. Hierzu zählen beispielsweise Sport-, Kreativ- und Bildungsangebote, Integrations- und Inklusionsprogramme sowie Trauerbegleitung oder Familienhilfe.Bundesweit werden mit dem 11. Town & Country Stiftungspreis insgesamtausgezeichnet. Zusätzlich wählt eine Jury mit Personen aus Wirtschaft und Politik ein herausragendes Projekt pro Bundesland aus, welches weitereerhält. Diesewerden im Rahmen der Town & Country Stiftungsgala im Juni 2024 besonders geehrt.Wie schon in den vorangegangenen Jahren setzt der Stiftungspreis auch dieses Mal einen Förderschwerpunkt, der sich aus aktuellen sozialen und gesellschaftlichen Entwicklungen ergibt:Der Fokus liegt auf dem Miteinander, der Kommunikation, Empathie und Gemeinschaft. Projekte, die die Förderung dieser Themen bei den Jüngsten zum Ziel haben und zu einem Zusammenrücken der Gesellschaft beitragen, stehen bei der Preisvergabe im Mittelpunkt.„Empathie fördert respektvolles und verständnisvolles Miteinander. In einer Welt, in der wir oft mit unterschiedlichen Ansichten, Hintergründen und Lebenserfahrungen konfrontiert werden, spielt das ‚Miteinander‘ eine entscheidende Rolle, um Vorurteile abzubauen und Brücken zwischen Menschen zu bauen. Mit dem 11. Town & Country Stiftungspreis unterstützen wir unter diesem Blickwinkel gemeinnützige Kinder- und Jugendprojekte und rücken wichtiges bürgerschaftliches Engagement in diesem Bereich in den Fokus der Öffentlichkeit“, soVorstandsvorsitzender der Town & Country Stiftung.Gemeinnützige Einrichtungen, Vereine und Organisationen, die Kindern und Jugendlichen gleiche Perspektiven auf Bildung, Teilhabe und Lebensqualität eröffnen, können sich vomüber das Online-Formular unter www.tc-stiftung.de bewerben.Der 11. Town & Country Stiftungspreis wird ausgelobt von der Town & Country Stiftung und will besonders kleine und regionale Initiativen und somit die direkte Hilfe vor Ort ansprechen. Ein Netzwerk aus rund 220 Stiftungsbotschafter:innen, die im gesamten Bundesgebiet verteilt agieren und sich in ihren Regionen besonders gut auskennen, ist unterstützend tätig.