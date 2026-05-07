Bewegung und Inklusion fördern – 1.000 € für mobile Sportgeräte

Bewegung stärkt Körper, Geist und Gemeinschaft: Für ihr Vorhaben mobile Sportgeräte für förderbedürftige Kinder anzuschaffen, erhält das Kinderhaus und die Montessori Schule im Olympiapark 1.000 € Preisgeld von der Town & Country Stiftung. Im Rahmen ihres nun schon 12. Stiftungspreises fördert die Town & Country Stiftung bundesweit Projekte der Kinder- und Jugendhilfe.



Der Montessori München e. V., bestehend aus Kinderhaus und Schule, setzt sich aktiv für gemeinsames Lernen und gelebte Inklusion ein. Ein zentrales Anliegen der Einrichtung ist die gezielte Bewegungsförderung von Kindern mit besonderem Unterstützungsbedarf. Durch den Einsatz vielfältiger Sport- und Turngeräte sollen Kinder ihre motorischen Fähigkeiten stärken, ihre Körperwahrnehmung verbessern und Selbstvertrauen entwickeln.



Rund 40 Kinder mit Förderbedarf – darunter Kinder mit ADHS, Wahrnehmungsstörungen oder Schulängsten – profitieren von dem Angebot. Gerade für sie ist Bewegung ein zentraler Baustein für eine positive Entwicklung. Besonders in den Winter- und Regenmonaten bietet die Turnhalle einen wichtigen Raum, um den natürlichen Bewegungsdrang der Kinder auszuleben und soziale Kompetenzen im Miteinander zu stärken.



Mit dem Preisgeld der Town & Country Stiftung werden neue Sportgeräte angeschafft, darunter Balancierbretter, Koordinationswippen, Gymnastikbälle und Rollbrettbahnen. Diese ermöglichen eine individuelle und zugleich gemeinschaftliche Förderung angepasst an die jeweiligen Bedürfnisse der Kinder.



Stellvertretend für die Stiftung übergab Stiftungsbotschafter Florian Haas, Geschäftsführer der SHL Gruppe, die Urkunde und lobte das Engagement der Projektverantwortlichen: „Bewegung ist ein Schlüssel für Entwicklung und Teilhabe, besonders für Kinder mit Förderbedarf. Ihr Projekt schafft einen Raum, in dem jedes Kind seine eigenen Stärken entdecken und Selbstvertrauen aufbauen kann. Dieses Engagement für gelebte Inklusion unterstützen wir sehr gerne mit dem Town & Country Stiftungspreis“



Mit großer Freude nahmen die Ausgezeichneten die Zuwendung entgegen: „Die Auszeichnung durch die Town & Country Stiftung ist für uns eine wertvolle Unterstützung und zugleich eine große Anerkennung unserer Arbeit. Dank des Preisgeldes können wir unsere Bewegungsangebote gezielt erweitern und noch besser auf die individuellen Bedürfnisse unserer Kinder eingehen. So schaffen wir mehr Möglichkeiten für Teilhabe, Entwicklung und gemeinsames Erleben“, so Anne Tyroller, Vorstand des Montessori München e. V.



Über den Town & Country Stiftungspreis



Seit 2013 steht der Town & Country Stiftungspreis für Chancengleichheit und Gemeinschaft. Deutschlandweit unterstützt die Stiftung dieses Jahr 300 Projekte mit jeweils 1.000 €, um die wertvolle, oft ehrenamtliche Arbeit für sozial, geistig oder körperlich benachteiligte Kinder und Jugendliche zu fördern. Zwölf besonders herausragende Projekte werden im Rahmen der Town & Country Stiftungsgala am 9. Mai 2026 mit zusätzlichen 5.000 € ausgezeichnet. Eine unabhängige Jury wählt die Projekte aus.



Erstmalig wird auf der Town & Country Stiftungsgala auch ein Sonderpreis vergeben. Unter dem Motto „Jung trifft Alt – Begegnung, die verbindet“ werden zwei Projekte, die auf kreative Weise intergenerative Begegnung stiften und Austausch zwischen Kindern, Jugendlichen und älteren Menschen ermöglichen, mit 10.000 € auf dem 1. Platz und 5.000 € auf dem 2. Platz gefördert.

(lifePR) (