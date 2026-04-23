9.000 € für gelebte Kinder und Jugendhilfe

Viele Hamburger Jugendliche verlassen die Schule ohne berufliche Perspektive, während jährlich mehr als 4.000 Ausbildungsplätze in Hamburg unbesetzt. Die MUT Academy setzt mit ihrem Projekt „MUTig in die Berufswelt“genau hier an: Sie begleiten Jugendliche aus herausfordernden Lebensrealitäten auf dem Weg in eine Ausbildung. Individuell werden die jungen Menschen bei der Berufsorientierung und dem Bewerbungstraining unterstützt. Dabei steht vor allem das Stärken der Resilienz im Vordergrund, sodass die „MUTis“ bei Veränderungen flexibel und verantwortungsvoll mit dem Glauben an die eigenen Fähigkeiten reagieren können. Auch, wenn eine klassische Ausbildung nicht der richtige Weg für einen Teilnehmenden ist, unterstützt die MUT Academy entsprechende Alternativen. Das Preisgeld der Town & Country Stiftung soll in das Decken von Sachkosten zur Unterstützung des Projekts fließen.

Das ASB Freizeithaus Kirchdorf-Süd ist ein offener Treffpunkt für Kinder, Jugendliche, Familien und Senior:innen im Stadtteil. Hier werden Freizeit, Bildung und Gemeinschaft für alle Altersklassen gelebt. Mit einer neuen Kreativwerkstatt wird nun gezielt ein geschützter Raum für Kinder zwischen acht und zwölf Jahren geschaffen, in dem sie ihre Fantasie entfalten, handwerkliche Fähigkeiten erlernen und Freude am gemeinsamen Gestalten erleben können. In den regelmäßig stattfindenden Workshops setzen die Kinder vielfältige Bastelprojekte um – von Upcycling-Ideen und Arbeiten mit Naturmaterialien bis hin zu dekorativen Elementen oder Schmuck. Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf Nachhaltigkeit: Durch Upcycling und den bewussten Umgang mit Materialien, lernen die Kinder spielerisch Ressourcen zu schätzen. Die Fördersumme der Town & Country Stiftung wird für die Durchführung des Angebotes eingesetzt. Ein Teil der Mittel fließt in Honorarkosten, der übrige Betrag in verschiedenste Materialien. So wird sichergestellt, dass alle Kinder kostenfrei teilnehmen können.

Über 50 Grundschulkinder, die belastende Erfahrungen wie Flucht, Gewalt, Mobbing oder Verlust erlebt haben finden mit „KRASS – Starke Kunst“ in einem geschützten Raum die Möglichkeit, sich über Kunst auszudrücken. In wöchentlichen Kleingruppen von maximal sieben Kindern begleiten erfahrene Kunsttherapeut:innen und geschulte Ehrenamtliche die Kinder beim Malen, Gestalten und kreativen Bauen. So können sie Sorgen verarbeiten, Vertrauen aufbauen und ihre eigene Stärke entdecken. Das Preisgeld der Town & Country Stiftung wird für Honorare der Fachkräfte, Aufwandsentschädigungen der Ehrenamtlichen sowie für künstlerische Materialien eingesetzt, damit jede Stunde im KRASS-Kunstraum ein positives Erlebnis für die Kinder wird.

Eine psychische Erkrankung eines Elternteils betrifft immer die gesamte Familie – besonders die Kinder. Häufig übernehmen die jüngsten Familienmitglieder in einer solchen Situation früh Verantwortung, erleben Unsicherheit und wachsen mit einem hohen emotionalen Druck auf. Genau hier setzt die PFIFF gGmbH seit über 20 Jahren an: Mit langfristigen Patenschaften schafft die Organisation stabile Beziehungen für Kinder psychisch kranker Eltern und entlastet zugleich Familien. Ehrenamtliche Pat:innen schenken den Kindern Zeit, Aufmerksamkeit und einen geschützten Raum, zum Spielen, Lernen und einfach Kind sein. Aktuell begleitet PFIFF circa 40 Patenschaften in Hamburg. Mit dem Preisgeld der Town & Country Stiftung möchte PFIFF verstärkt auf sein Angebot aufmerksam machen und neue Pat:innen gewinnen. So können künftig noch mehr Kinder in Hamburg von diesem wertvollen Angebot profitieren.

Seit 2009 bietet das Projekt „Lichtblicke“ des Lüneburger Pädagogische Initiative e. V. Kindern und Jugendlichen einen geschützten Raum, um individuell trauern und mit Verlust im sozialen Umfeld umgehen zu können. Stirbt ein ihnen nahestehender Mensch, fühlen sich Kinder und Jugendliche in der Schule und in ihrem Freundeskreis oft allein mit ihrer Trauer. Bei „Lichtblicke“ erfahren sie Gemeinschaft und Halt und bekommen aufgezeigt, dass sie in ihrem Schmerz um den Verlust nicht gefangen bleiben müssen. Aktuell werden in drei Kindergruppen und einer Jugendgruppe 54 Betroffene in ihrer Trauer unterstützt. Nun möchte „Lichtblicke“ eine weitere Gruppe eröffnen, die Kindern und Jugendlichen, die eine nahestehende Person durch Suizid verloren haben, bei der Trauerbewältigung hilft. Das Preisgeld der Town & Country Stiftung fließt in die neu eröffneten Trauergruppe, um professionelle Unterstützung auf diesem schwierigen Trauerweg zu gewährleisten.

Jedes fünfte Kind in Deutschland wächst mit einem suchtkranken Elternteil auf – viele von ihnen kämpfen ihr Leben lang mit den psychischen Folgen oder werden im Laufe ihres Lebens selbst suchtkrank. Um dem vorzubeugen, hat der Hamburger SUCHt & WENDEPUNKT e. V. 2023 die Beratungsstelle „KALLE“ ins Leben gerufen. „KALLE“ bietet Kindern und Jugendlichen ab 6 Jahren einen sicheren Ort, an dem sie von ihren Erlebnissen mit ihrem suchtkranken Elternteil berichten können, Beratung erhalten und gestärkt werden. Die Beratungen können sowohl vor Ort als auch telefonisch oder per Video stattfinden, sodass jedes Kind die Unterstützung erhalten kann, die es braucht. Neben den Einzelberatungen bietet der SUCHt & WENDEPUNKT e. V. auch regelmäßige Kindergruppen für Betroffene zwischen 8 und 13 Jahren an, die zeigen: „Du bist nicht allein.“ Mit dem Preisgeld der Town & Country Stiftung soll die direkte Ansprache von Kindern in Schulen weiter ausgebaut werden.

Der Hamburger wirsprechenfotografisch e. V. setzt seit über zehn Jahren gezielt das Medium Fotografie ein, um gesellschaftliche Teilhabe, Kreativität und Inklusion von Kindern und Jugendlichen zu fördern – unabhängig von Herkunft, sozialem Status oder Sprachkenntnissen. Besonders junge Menschen mit Flucht- oder Migrationserfahrung finden hier einen niederschwelligen Zugang zu künstlerischen Ausdrucksformen. In den Projekten lernen die Teilnehmenden nicht nur den technischen Umgang mit Kamera und Bildgestaltung, sondern entwickeln soziale, kognitive und kreative Kompetenzen. Das Preisgeld der Town & Country Stiftung fließt in die Umsetzung weiterer partizipativer Fotoprojekte – darunter Workshops, Materialien und Ausstellungen. So können noch mehr junge Menschen ihre Umwelt erkunden, persönliche Perspektiven sichtbar machen und eine eigene kreative Stimme entwickeln.

Berufsorientierung im digitalen Zeitalter: Die Jobbotschafter-Plattform der Stiftung Hamburger Ausbildungs-Netzwerk vernetzt interessierte Schüler:innen mit ehrenamtlich engagierten Berufstätigen aus unterschiedlichen Branchen. Menschen aus Handwerk, Pflege, Verwaltung oder Wirtschaft geben Jugendlichen in digitalen Gesprächen authentische Einblicke in ihr Berufsfeld. Dabei werden Hemmschwellen abgebaut und Perspektiven für individuelle Bildungs- und Berufswege eröffnet. Das Angebot richtet sich insbesondere an junge Menschen aus bildungsfernen oder sozial benachteiligten Familien, die in ihrem sozialen Umfeld kaum Kontakt zu beruflichen Vorbildern haben. Die Förderung der Town & Country Stiftung fließt in die Weiterentwicklung des digitalen Prototyps der Jobbotschafter-Plattform – die Benutzeroberfläche soll optimiert, Abläufe automatisiert und mobile Nutzung ermöglicht werden.

Seit ihrer Gründung im Jahr 2005 setzt sich die Stiftung steps for children für benachteiligte Kinder und Jugendliche in Namibia ein. Aus einer kleinen Einrichtung für 30 Kinder sind heute acht Standorte für über 2.000 Kinder und Jugendliche entstanden. In den Informal Settlements der ärmsten Regionen des Landes, wo Mangelernährung, Analphabetismus und fehlende Zukunftsperspektiven den Alltag prägen, bietet die Stiftung durch Bildung und Förderung einen Ausweg aus dem Armutskreislauf. Ein zentraler Baustein dieser Arbeit ist das Schutzengel-Programm, welches Kindern von der Vorschule bis zum Abitur Schulmaterialien, Schuluniformen, Mahlzeiten, Nachhilfe und psychosoziale Betreuung ermöglicht. Ergänzt wird das Programm durch Initiativen der Hilfe zur Selbsthilfe, wie die Gründung von Kleinunternehmen und die Qualifizierung lokaler Mitarbeiter:innen. Die Förderung in Höhe von 1.000 € der Town & Country Stiftung kommt auf direktem Wege dem Schutzengel-Programm für Kinder der Primary School bis zur siebten Klasse zugute.

Für gleich neun engagierte Akteure der Kinder- und Jugendarbeit hatte die Stiftungsbotschafterin Yvonne Wehr gute Nachrichten: Sie alle durften sich über die Auszeichnung mit dem Town & Country Stiftungspreis freuen. Zur feierlichen Übergabe der Urkunden wurden die Preisträger in das Musterhaus der Claassen Haus GmbH in Lüneburg eingeladen.„Die Vielfalt und Qualität der heute ausgezeichneten Projekte zeigt eindrucksvoll, wie engagiert sich Menschen für Kinder und Jugendliche einsetzen. Ob Bildung, kreative Förderung, psychosoziale Unterstützung oder Teilhabe – alle Vereine und Organisationen leisten einen wichtigen Beitrag zu mehr Chancengleichheit. Es ist uns eine große Freude, dieses Engagement zu würdigen und mit dem Stiftungspreis unterstützen zu können“, betont Stiftungsbotschafterin Yvonne Wehr.Die Auszeichnungen der neun Preisträger sind mit jeweils 1.000 € Preisgeld dotiert:Seit 2013 steht der Town & Country Stiftungspreis für Chancengleichheit und Gemeinschaft. Deutschlandweit unterstützt die Stiftung dieses Jahr 300 Projekte mit jeweils 1.000 €, um die wertvolle, oft ehrenamtliche Arbeit für sozial, geistig oder körperlich benachteiligte Kinder und Jugendliche zu fördern. Zwölf besonders herausragende Projekte werden im Rahmen der Town & Country Stiftungsgala am 9. Mai 2026 mit zusätzlichen 5.000 € ausgezeichnet. Eine unabhängige Jury wählt die Projekte aus.Erstmalig wird auf der Town & Country Stiftungsgala auch ein Sonderpreis vergeben. Unter dem Motto „Jung trifft Alt – Begegnung, die verbindet“ werden zwei Projekte, die auf kreative Weise intergenerative Begegnung stiften und Austausch zwischen Kindern, Jugendlichen und älteren Menschen ermöglichen, mit 10.000 € auf dem 1. Platz und 5.000 € auf dem 2. Platz gefördert.