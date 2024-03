7 mal 1.111 Euro für Inklusion und Integration, Therapie und Teilhabe

Die Lebenshilfe Landsberg steht für Vielfalt und Inklusion und setzt mit der Donnerstag-Disco-Nacht ein Zeichen für Gemeinschaft und Diversität. Es wird ein Ort der Begegnung geschaffen, der junge Menschen mit und ohne Beeinträchtigungen zusammenbringt und einen Abend voller Musik, Tanz und Freude ermöglicht. Barrieren wie späte Öffnungszeiten oder der Mangel an Betreuer:innen kommen in diesem Angebot nicht zum Tragen. So wird sichergestellt, dass ehrenamtliche DJanes, DJs und Helfer:innen sowie alle Gäste einen ausgelassenen Abend erleben können. Der Erfolg der inklusiven Disco spricht für sich; dank der Unterstützung durch das gewonnene Preisgeld wird das Erlebnis noch weiter verbessert: Die 1.111 Euro fließen direkt in die Anschaffung einer neuen Musikanlage. Ziel ist es, ein noch begeisternderes Disco-Erlebnis zu schaffen, das keine Wünsche offenlässt.

Inklusive Disko und Fußballmannschaft, musikalische Integration, Traumatherapie und therapeutisches Reiten, Bildungsförderung und 3D-Bewegungsanalyse Kinder- und Jugendrheuma: Für insgesamt sieben Akteure der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen hattenundder Erfurter Town & Country Stiftung gute Nachrichten: Sie alle durften sich über eine wichtige Auszeichnung und mindestens ebenso wichtige Unterstützung freuen – sie erhielten den Town & Country Stiftungspreis und das damit verbundene Preisgeld von je 1.111 Euro.Zur Übergabe der Urkunden hatten sie die Preisträger am Freitag, dem 1. März in das Musterhaus Ihrer Landsberger Massivhaus GmbH eingeladen. „So beeindruckend vielfältig, ideenreich und immer mit Leidenschaft eröffnen Sie Kindern und Jugendlichen neue, bessere Perspektiven, helfen ihnen beim Gesundwerden, lehren sie Wichtiges fürs Leben oder bauen Barrieren ab und Teilhabe auf, indem Sie ihnen einfach Ihre Hand reichen: Man spürt bei Ihnen stets kraftvolle Entschlossenheit und mitreißende Empathie“, soAuchwürdigte den Einsatz der zahlreichen Haupt- und Ehrenamtlichen: „Sie wollen die Dinge nicht einfach hinnehmen, wie sie sind, wollen den Weg der jungen Menschen mit aller Kraft besser gestalten: Die Kinder und Jugendlichen brauchen Sie genauso wie wir alle als Gesellschaft, für heute und vor allem für unser aller Zukunft – deshalb sind wir Ihnen zu tiefstem Dank verpflichtet und ehren Ihren großartigen Einsatz nur zu gern mit dem Stiftungspreis!“Damit vergab die Town & Country Stiftung im Rahmen ihres Stiftungspreises im Jahr 2024 allein an diesem Tag insgesamt 7.777 Euro Preisgeld an folgende Vereine, Stiftungen und Einrichtungen:Seit 2013 fördert der Town & Country Stiftungspreis deutschlandweit soziales Engagement für sozial, geistig und körperlich benachteiligte Kinder und Jugendliche. Der diesjährige 11. Stiftungspreis widmet sich dem Miteinander und steht unter dem FörderschwerpunktIm Fokus stehen Projekte, die Kommunikation, Empathie und Gemeinschaft fördern oder Achtsamkeit trainieren. Unterstützt werden Bildungseinrichtungen, Vereine und andere, die sich für Chancengleichheit unabhängig von Herkunft, Geschlecht, sozialem oder religiösem Hintergrund einsetzen – und damit jungen Menschen bessere Perspektiven eröffnen.Der 11. Stiftungspreis wird gestaffelt vergeben: In der ersten Runde werden 300 gemeinnützige Einrichtungen und Projekte mit jeweils 1.111 Euro gefördert. Im zweiten Schritt wählt eine unabhängige Jury aus diesen 300 Preisträgern ein besonders förderwürdiges Projekt pro Bundesland. Diese 16 Landespreisträger werden im Rahmen einer feierlichen Gala am 21. Juni 2024 in Erfurt bekanntgegeben, ausgezeichnet und mit zusätzlichen je 5.000 Euro prämiert.