6.000 € für gelebte Kinder- und Jugendhilfe

Seit nahezu 20 Jahren begleitet der Elternverein für krebskranke Kinder Familien, in denen ein Kind an Krebs leidet. Der Verein begleitet die Familien durch die schwere Phase nach der Krebsdiagnose und gibt Halt, Orientierung und Zuversicht. Durch gemeinsame Aktivitäten und Ausflüge, wie das jährliche Sommerfest oder Reisen nach Langeoog, erleben Eltern, Kinder und Geschwister unbeschwerte Stunden, können Sorgen kurz hinter sich lassen und neue Energie tanken. Diese Momente stärken das Miteinander und vermitteln den Familien: „Wir sind nicht allein.“ Mit dem Preisgeld der Town & Country Stiftung werden solche besonderen Auszeiten und unbeschwerte Stunden ermöglicht.

Familien, in denen ein Kind an Krebs leidet. Der Verein begleitet die Familien durch die schwere Phase nach der Krebsdiagnose und gibt Halt, Orientierung und Zuversicht. Durch gemeinsame Aktivitäten und Ausflüge, wie das jährliche Sommerfest oder Reisen nach Langeoog, erleben Eltern, Kinder und Geschwister unbeschwerte Stunden, können Sorgen kurz hinter sich lassen und neue Energie tanken. Diese Momente stärken das Miteinander und vermitteln den Familien: „Wir sind nicht allein.“ Mit dem Preisgeld der Town & Country Stiftung werden solche besonderen Auszeiten und unbeschwerte Stunden ermöglicht. Neue Kraft, Freude und Zuversicht erleben: Das ermöglicht der Funkelschweif e. V. Kindern bis zum 18. Lebensjahr, die an Krebs oder körperlichen und geistigen Beeinträchtigungen leiden, durch die heilende Wirkung der Reittherapie. In der Begegnung mit den Pferden erfahren die Kinder Geborgenheit, stärken Vertrauen und Selbstbewusstsein und fördern ihre Motorik sowie soziale Kompetenzen. Da Reittherapie nicht von Krankenkassen übernommen wird, unterstützt der Verein die Kinder finanziell mit Spendengeldern. Das Preisgeld fließt direkt in die Finanzierung der Reitstunden und ermöglicht so, dass die Kinder auch weiterhin in einem geschützten Rahmen die heilende Nähe der Pferde erleben können.

Für fünf Tage raus aus dem Alltag und rein ins Abenteuer – genau das erleben bis zu 20 Jugendliche bei „Best Buddies on Tour“. Das Projekt der Elterninitiative krebskranker Kinder Oldenburg richtet sich an ehemals krebskranke Kinder sowie deren Geschwister und engste Freund:innen, die gemeinsam eine erlebnispädagogische Reise in den Harz unternehmen. Bei Aktivitäten wie Schluchtenüberquerungen, Nachtwanderungen oder gemeinsamen Lagerfeuerabenden wachsen die jungen Menschen über sich hinaus und knüpfen neue Verbindungen. Besonders Geschwisterkinder, die oft im Schatten der Erkrankung standen, erfahren hier Aufmerksamkeit und Unterstützung.

Das Preisgeld fließt in die Finanzierung der Reise und trägt so dazu bei, diese wertvollen Gemeinschaftserlebnisse zu ermöglichen.

Das Schulranzenprojekt des Kinderlachen – Oldenburg e. V. setzt sich für gleiche Chancen von Anfang an ein. Jedes Jahr unterstützt der Verein Kinder aus finanziell benachteiligten Familien zum Schulstart mit neuen, ergonomischen Schulranzen. In enger Zusammenarbeit mit Kitas werden Familien erreicht, deren Kinder sonst mit unzureichender Ausstattung in die Schule starten würden. Die Kinder dürfen sich ihren Schulranzen selbst aussuchen und erhalten ihn direkt – ein Moment voller Freude und Erleichterung für die ganze Familie.

Das Preisgeld der Town & Country Stiftung fließt in den Kauf weiterer Schulranzen, um auch künftig möglichst vielen Kindern einen unbeschwerten und selbstbewussten Schulstart zu ermöglichen.





setzt sich für gleiche Chancen von Anfang an ein. Jedes Jahr unterstützt der Verein Kinder aus finanziell benachteiligten Familien zum Schulstart mit neuen, ergonomischen Schulranzen. In enger Zusammenarbeit mit Kitas werden Familien erreicht, deren Kinder sonst mit unzureichender Ausstattung in die Schule starten würden. Die Kinder dürfen sich ihren Schulranzen selbst aussuchen und erhalten ihn direkt – ein Moment voller Freude und Erleichterung für die ganze Familie. Das Preisgeld der Town & Country Stiftung fließt in den Kauf weiterer Schulranzen, um auch künftig möglichst vielen Kindern einen unbeschwerten und selbstbewussten Schulstart zu ermöglichen. Bei kreativen und vielfältigen Freizeitaktionen kommen Kinder und Jugendliche mit und ohne Beeinträchtigung beim Familienentlastenden Dienst in Cloppenburg zusammen, knüpfen Freundschaften und entdecken Gemeinsamkeiten. Zusammen basteln sie Laternen, verbringen einen gemütlichen Kino- und Pizzaabend, tanzen auf ihrer eigenen Karnevalsparty oder entspannen sich bei einem Mädels-Beauty-Day. Begleitet von geschulten Fachkräften und engagierten Ehrenamtlichen wird gezielt auf individuelle Bedürfnisse eingegangen und das inklusive Miteinander unterstützt. Pro Aktion nehmen 15 bis 20 Kinder und Jugendliche teil, zwei Drittel davon mit, ein Drittel davon ohne Beeinträchtigung. Durch die Begegnung bei ungezwungenen und Freude bringenden Aktivitäten werden Berührungsängste abgebaut und die sozialen Kompetenzen der teilnehmenden Kinder und Jugendlichen gestärkt. Das Preisgeld fließt in die Umsetzung der thematischen Aktionstage.





zusammen, knüpfen Freundschaften und entdecken Gemeinsamkeiten. Zusammen basteln sie Laternen, verbringen einen gemütlichen Kino- und Pizzaabend, tanzen auf ihrer eigenen Karnevalsparty oder entspannen sich bei einem Mädels-Beauty-Day. Begleitet von geschulten Fachkräften und engagierten Ehrenamtlichen wird gezielt auf individuelle Bedürfnisse eingegangen und das inklusive Miteinander unterstützt. Pro Aktion nehmen 15 bis 20 Kinder und Jugendliche teil, zwei Drittel davon mit, ein Drittel davon ohne Beeinträchtigung. Durch die Begegnung bei ungezwungenen und Freude bringenden Aktivitäten werden Berührungsängste abgebaut und die sozialen Kompetenzen der teilnehmenden Kinder und Jugendlichen gestärkt. Das Preisgeld fließt in die Umsetzung der thematischen Aktionstage. Galoppieren wie die Held:innen in ihren Lieblingsfilmen – das möchten auch die circa 50 Kinder mit geistigen, motorischen, emotionalen und sozialen Beeinträchtigungen, die den therapeutischen Reitverein in Bremen besuchen. Neben einem völlig anderen Bewegungsablauf bedeutet das allerdings auch stark erhöhtes Tempo. Zur notwendigen Sicherung der Kinder läuft immer ein Therapeut nebenher, doch das wäre im Galopp nicht möglich. Um dennoch den Wunsch der Kinder zu erfüllen, hat der Verein nun einen MOVIE angeschafft – ein elektrisch betriebenes Holzpferd, das die Bewegungen eines echten galoppierenden Pferdes im Stand simuliert. So können sich die Kinder gefahrenlos die Balance in diesem Bewegungsablauf erlernen und die notwendige Muskulatur stärken.

Das Preisgeld fließt in die teilweise Refinanzierung des MOVIE, der die Arbeit der ehrenamtlichen Reittherapeut:innen bereits seit 2025 bereichert.

Für gleich sechs engagierte Akteure der Kinder- und Jugendarbeit hatten die Stiftungsbotschafterin Milena Möhlenbrock gute Nachrichten: Sie alle durften sich über die Auszeichnung mit dem Town & Country Stiftungspreis freuen. Zur feierlichen Übergabe der Urkunden wurden die Preisträger zu einem Brunch in das Oldenburger Restaurant Hafenhaus geladen.„Uns berührt es sehr zu sehen, mit wie viel Herz und Einsatz sich die Vereine für Kinder und Jugendliche stark machen. Hinter jedem Projekt stehen Menschen, die wirklich etwas bewegen wollen – genau dieses Engagement verdient unsere größte Anerkennung“, betont Stiftungsbotschafterin Milena Möhlenbrock.Die Auszeichnungen für die sechs Preisträger sind mit jeweils 1.000 € Preisgeld dotiert:Seit 2013 steht der Town & Country Stiftungspreis für Chancengleichheit und Gemeinschaft. Deutschlandweit unterstützt die Stiftung dieses Jahr 300 Projekte mit jeweils 1.000 €, um die wertvolle, oft ehrenamtliche Arbeit für sozial, geistig oder körperlich benachteiligte Kinder und Jugendliche zu fördern. Zwölf besonders herausragende Projekte werden im Rahmen der Town & Country Stiftungsgala am 9. Mai 2026 mit zusätzlichen 5.000 € ausgezeichnet. Eine unabhängige Jury wählt die Projekte aus.Erstmalig wird auf der Town & Country Stiftungsgala auch ein Sonderpreis vergeben. Unter dem Motto „Jung trifft Alt – Begegnung, die verbindet“ werden zwei Projekte, die auf kreative Weise intergenerative Begegnung stiften und Austausch zwischen Kindern, Jugendlichen und älteren Menschen ermöglichen, mit 10.000 € auf dem 1. Platz und 5.000 € auf dem 2. Platz gefördert.