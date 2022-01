50.000 Euro für den Wiederaufbau eines zerstörten Kinderheims im Ahrtal

Town & Country Stiftung übergibt 50.000 Euro Zuwendung an Kinderheim im Ahrtal

Die verheerende Unwetterkatastrophe im Juli letzten Jahres wurde in den Medien durch andere, auch globale Ereignisse schnell verdrängt. Die Town & Country Stiftung hat die dramatischen Geschehnisse jedoch nicht aus den Augen verloren und gezielt nach einer besonders von der Hochwasserkatastrophe betroffenen Einrichtung Ausschau gehalten, um deren Erhalt und Weiterbetrieb mit absichern zu helfen. Besonderer Dank gilt dabei dem Bundestagsabgeordneten Norbert Röttgen, der – aus der Region stammend – die Town & Country Stiftung auf ein vom Hochwasser besonders betroffenes Kinderheim aufmerksam machte.



„Die Bilder dieser Flutkatastrophe werden uns noch lange begleiten, und unsere Gedanken sind in besonderem Maße bei den Opfern und deren Hinterbliebenen. Derartigen, bislang in Deutschland noch nicht dagewesenen Katastrophen kann nur gesamtgesellschaftlich begegnet werden. Mich hat gefreut, wie sich in diesen schweren Tagen im Sommer der gesellschaftliche Zusammenhalt wieder einmal eindrucksvoll bewiesen hat. Für die Town & Country Stiftung war es daher selbstverständlich, sich auch im Ahrtal zielgerichtet zu engagieren,“ sagt Stiftungsvorstand Christian Treumann, Stiftungsvorstand der Town & Country Stiftung.



Mit ihrer Zuwendung in Höhe von 50.000 Euro trägt die Stiftung dazu bei, die schlimmsten Zerstörungen im Kinderheim zu beseitigen, damit die Einrichtung möglichst zeitnah den Regelbetrieb wieder aufnehmen kann.



Geschäftsführer Oliver Stölben erläutert, wie die Mittel verwendet werden: „Das Wasser hat leider vieles zerstört und deshalb freuen wir uns riesig über diese tolle Spende. Die 50.000 Euro verwendet das Kinderheim für die Sanierung und Renovierung des Innenhofes der Einrichtung sowie für den Wiederaufbau des Tagesgruppen- und des Snoezelen-Raums.“