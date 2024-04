4 mal 1.111 Euro für wichtige Kinder- und Jugendarbeit in Leipzig

Der Wolfsträne e. V. gibt jungen Menschen Rahmen, Raum und Zeit, ihre Trauer altersgerecht zu verarbeiten, wenn sie einen Elternteil oder ein Geschwisterkind verloren haben. Der Verein organisiert jährlich ein Feriencamp – für viele der Trauernden der einzige Urlaub im Jahr, für manche der erste überhaupt. In dieser intensiven Woche können sie ihre Gefühle offen aussprechen und werden unterstützt von erfahrenen Trauerbegleiter:innen. Oft entstehen wertvolle, andauernde Freundschaften. Das Preisgeld hilft, die Fahrt auch weiterhin für alle kostenfrei anzubieten.

Im Rahmen der partizipativen Angebotsentwicklung am Soziokulturzentrum HEIZHAUS des Urban Souls e. V. in Leipzig-Grünau entstand das Projekt „Miteinander statt Nebeneinander": Es unterstützt sozial benachteiligte Kids von 10 bis 16 Jahren durch niedrigschwellige Angebote zur Kommunikations- und Gemeinschaftsförderung – etwa mit Achtsamkeitstrainings, Yoga-Kursen, Gewaltfreier Kommunikation (GFK), Workshops zu Selbst- und Fremdwahrnehmung. Das Preisgeld fließt in Fortführung und Erweiterung der Angebote, u. a. für externe Honorarkräfte und das gemeinsame Kochen.

Unterstützung von Jugendlichen aus benachteiligten Familien bietet der ROCK YOUR LIFE! Leipzig e. V. Er möchte ihre Potenziale heben und mehr Bildungsgerechtigkeit erreichen. Das preisgekrönte Mentoring-Programm R!EACH stellt dafür Studierende als „große Schwester" oder „großen Bruder" an die Seite der Jugendlichen. Nachweislich verringert das 1:1-Mentoring herkunftsbedingte schulische und berufliche Nachteile und baut Selbstbewusstsein auf. Das Preisgeld fließt in Vereinsarbeit und Mentoring – für Arbeitsmaterialien, Vergütung der Trainer:innen, gemeinsame Aktivitäten und Raummiete.

Das Projekt FIDEO des Diskussionsforum Depression e. V. richtet sich an Jugendliche, die von Depression betroffen sind oder sich dazu informieren möchten. www.fideo.de informiert sie umfangreich zu Symptomen, Ursachen und Behandlung, bietet einen Selbsttest und einen „digitalen Notfallkoffer". In einem geschützten, tagtäglich von einer Fachkraft moderierten Selbsthilfe-Chat können sie sich anonym austauschen. Für noch mehr Reichweite bietet der Verein eine Schulbox mit Themenheft für Lehrkräfte, Klassenzimmerplakat, Flyern und Stickern. Mit dem Preisgeld werden weitere 111 dieser Schulboxen produziert.

Stellvertretend für die Stiftung übergabGeschäftsführerin der Bellmann Immobilien GmbH & Co. KG in Geithain, die Urkunden und lobte das Engagement der Haupt- und Ehrenamtlichen: „Sie alle sind bereit, viel für unsere Gesellschaft zu geben – und für unsere Zukunft, die Kinder und Jugendlichen. Sie zu unterstützen, die Arbeit mit ‚Ihren‘ Kindern zu fördern, ist mir ein großes Anliegen. Es bereitet mir jedes Mal große Freude, die Urkunden der Town & Country Stiftung zu übergeben, so Ihre unverzichtbare Arbeit zu ehren und mit dem Preisgeld zu unterstützen!“Insgesamt wurden vier Leipziger Vereine ausgezeichnet und mit je 1.111 Euro unterstützt:Seit 2013 fördert der Town & Country Stiftungspreis deutschlandweit soziales Engagement für sozial, geistig und körperlich benachteiligte Kinder und Jugendliche. Der diesjährige 11. Stiftungspreis widmet sich dem Miteinander und steht unter dem FörderschwerpunktIm Fokus stehen Projekte, die Kommunikation, Empathie und Gemeinschaft fördern oder Achtsamkeit trainieren. Unterstützt werden Bildungseinrichtungen, Vereine und andere, die sich für Chancengleichheit unabhängig von Herkunft, Geschlecht, sozialem oder religiösem Hintergrund einsetzen – und damit jungen Menschen bessere Perspektiven eröffnen.Der 11. Stiftungspreis wird gestaffelt vergeben: In der ersten Runde werden 300 gemeinnützige Einrichtungen und Projekte mit jeweils 1.111 Euro gefördert. Im zweiten Schritt wählt eine unabhängige Jury aus diesen 300 Preisträgern ein besonders förderwürdiges Projekt pro Bundesland. Diese 16 Landespreisträger werden im Rahmen einer feierlichen Gala am 21. Juni 2024 in Erfurt bekanntgegeben, ausgezeichnet und mit zusätzlichen je 5.000 Euro prämiert.