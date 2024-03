2 mal 1.111 Euro für Therapie mit Tieren

Die Bremer IG Therap! – Förderverein für Therapeutisches Reiten e. V. bietet tiergestützte Therapien mit Pferden und Alpakas für Kinder und Jugendliche mit körperlichen, geistigen und/oder emotionalen Defiziten. Dabei rückt der Reiz des Reitenlernens zunehmend in den Hintergrund, während Beobachten, Annähern, Streicheln, Putzen und Führen wichtiger werden. Entsprechend wurde das Angebot erweitert, sodass sich nun wöchentlich rund 50 Kinder in einem geschützten Bereich den Tieren nähern und Vertrauen aufbauen können. Mithilfe des Preisgeldes wird das Gelände für noch vielfältigere Anreize ausgebaut.

bietet tiergestützte Therapien mit Pferden und Alpakas für Kinder und Jugendliche mit körperlichen, geistigen und/oder emotionalen Defiziten. Dabei rückt der Reiz des Reitenlernens zunehmend in den Hintergrund, während Beobachten, Annähern, Streicheln, Putzen und Führen wichtiger werden. Entsprechend wurde das Angebot erweitert, sodass sich nun wöchentlich rund 50 Kinder in einem geschützten Bereich den Tieren nähern und Vertrauen aufbauen können. Mithilfe des Preisgeldes wird das Gelände für noch vielfältigere Anreize ausgebaut. Mit „Inklusion auf dem Pferderücken“ bietet die Reit- und Fahrgemeinschaft Auetal e. V. aus Schwanewedekognitiv, motorisch und/oder sozial benachteiligten Kindern eine besondere Möglichkeit persönlicher Entwicklung. Durch den Umgang mit den Tieren sowie erste Balanceübungen auf dem Pferderücken erhalten die Kinder vielfältige Entwicklungsanreize und Sinneseindrücke; Selbstwertgefühl, soziale Kompetenz und Inklusion werden gefördert. Das Preisgeld fließt direkt in die Durchführung des Projekts, das bei Schulen in der Umgebung sehr gefragt ist.

Stellvertretend für die Stiftung übergabGeschäftsführer der Stutz Massivhaus GmbH & Co. KG in Ritterhude, die Urkunden und lobte das Engagement der Haupt- und Ehrenamtlichen: „Es wärmt einem das Herz, wie einfühlsam und geduldig Sie mit den Kindern und Jugendlichen arbeiten – und ihnen ihren Weg durchs Leben ein wichtiges Stück leichter machen. Ich bin von dem Konzept ebenso überzeugt wie die Town & Country Stiftung – ein solches Engagement würdigen und unterstützen wir gern mit dem Stiftungspreis!“Als Vertreter der beiden Vereine nahmdie Auszeichnung entgegen: „Vielen Dank an die Town & Country Stiftung, die den Kindern in der IG Therap! gemeinsam mit den Tieren auf die Sprünge hilft und den Schüler:innen der Reit- und Fahrgemeinschaft Auetal e. V. wichtige Fortschritte ermöglichen. Das bestätigen die Kinder selbst und sagen: ‚Unsere Pferde sind die besten Lehrer.‘“Ausgezeichnet und mit je 1.111 Euro Preisgeld unterstützt wurden:Seit 2013 fördert der Town & Country Stiftungspreis deutschlandweit soziales Engagement für sozial, geistig und körperlich benachteiligte Kinder und Jugendliche. Der diesjährige 11. Stiftungspreis widmet sich dem Miteinander und steht unter dem FörderschwerpunktIm Fokus stehen Projekte, die Kommunikation, Empathie und Gemeinschaft fördern oder Achtsamkeit trainieren. Unterstützt werden Bildungseinrichtungen, Vereine und andere, die sich für Chancengleichheit unabhängig von Herkunft, Geschlecht, sozialem oder religiösem Hintergrund einsetzen – und damit jungen Menschen bessere Perspektiven eröffnen.Der 11. Stiftungspreis wird gestaffelt vergeben: In der ersten Runde werden 300 gemeinnützige Einrichtungen und Projekte mit jeweils 1.111 Euro gefördert. Im zweiten Schritt wählt eine unabhängige Jury aus diesen 300 Preisträgern ein besonders förderwürdiges Projekt pro Bundesland. Diese 16 Landespreisträger werden im Rahmen einer feierlichen Gala am 21. Juni 2024 in Erfurt bekanntgegeben, ausgezeichnet und mit zusätzlichen je 5.000 Euro prämiert.