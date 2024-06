11. Stiftungspreis der Town & Country Stiftung zeichnet soziales Engagement für Kinder und Jugendliche in allen Bundesländern aus

Soziales Engagement in Deutschland für benachteiligte Kinder und Jugendliche wird getragen von zahllosen Menschen, die sich mit viel Herzblut und Empathie für die jungen Menschen einsetzen – für gleiche Perspektiven auf Bildung, für mehr Teilhabe und Lebensqualität. Dieses für unsere Gesellschaft unentbehrliche Tun geschieht oft unter großen strukturellen Herausforderungen.Mit der Stiftungsgala gibt die Town & Country Stiftung den vielfach ehrenamtlich Tätigen deshalb eine Bühne: um ihr soziales Engagement hervorzuheben und andere Menschen für das Ehrenamt zu begeistern. Die Veranstaltung ist der Höhepunkt des Town & Country Stiftungspreises, mit dem nun bereits zum elften Mal herausragende Projekte der Kinder- und Jugendarbeit sowie die dort engagierten Haupt- und Ehrenamtlichen auszeichnet werden.Bundesweit hatten sich gemeinnützige Vereine, Initiativen und Organisationen beworben. In der ersten Runde des diesjährigen Town & Country Stiftungspreises wurden 300 gemeinnützige Einrichtungen und Projekte gewürdigt und mit jeweils 1.111 Euro gefördert. Im zweiten Schritt wählte eine unabhängige Jury aus diesen 300 Preisträgern je Bundesland ein besonders herausragendes Projekt. Die so ermittelten 16 Landespreisträger wurden nun am 21. Juni im ehemaligen Heizwerk Erfurt feierlich ausgezeichnet und mit weiteren jeweils 5.000 Euro prämiert.Der Verein aus Doberlug-Kirchhain fördert Kinder und Jugendliche, die etwas Besonderes sind: Manche Kids sind besonders wild und ungestüm, manche ganz still und verhalten. Viele von ihnen haben es wegen Umfeld und Herkunft schwerer als andere. In den Workshops der Kulturwerkstatt Niederlausitz, geleitet von den Dozentinnen Lena Braun und Sylvia Burza, sind alle Kinder gleich. Sie lernen, miteinander zu arbeiten, sich gegenseitig wertzuschätzen und zu vertrauen. Sie wachsen über sich selbst hinaus, indem sie verstehen, dass sie selbst die Welt kreativ gestalten können. In der Kulturwerkstatt Niederlausitz finden sie ein liebenswertes Zuhause, in dem Erfolgserlebnisse und Lebensfreude möglich sind.Erste Vorsitzende, freut sich über die Auszeichnung mit dem Town & Country Stiftungspreis: „Wir bedanken uns ganz herzlich für die Würdigung unserer Arbeit. Das Preisgeld werden wir höchstwahrscheinlich in den Ankauf eines Bullis investieren, um benachteiligte Kinder und Jugendliche durch mehr Mobilität noch glücklicher zu machen.“„Selten war es so wichtig wie heute, das Miteinander zu stärken, besonders für die kommende Generation. Umso glücklicher sind wir, wie viele Menschen sich dem Thema widmen – und wie viele von ihnen dies ehrenamtlich tun. Auch für den 11. Stiftungspreis haben wir Hunderte Bewerbungen erhalten“ soDies habe die Wahl der Preisträger nicht erleichtert, „denn uns ist bewusst, dass das Preisgeld der Town & Country Stiftung für viele der Initiativen und Projekte ein wichtiger Beitrag sein kann. Darüber hinaus ist es uns jedoch besonders wichtig, die Verantwortlichen und ihr großartiges, für unsere Zivilgesellschaft unentbehrliches Tun zu würdigen: Sie alle feiern wir heute Abend, wenn wir – stellvertretend für sie – die 16 Landespreisträger auf die Bühne bitten. Wir sind froh und von Herzen dankbar, dass es so viele Menschen mit so viel Herz und Empathie gibt. Ohne sie wäre unsere Gesellschaft ärmer.“Alle Landespreisträger des 11. Town & Country Stiftungspreises werden zudem für den Deutschen Engagementpreis 2025 nominiert, den Dachpreis für bürgerschaftliches Engagement in Deutschland. Dafür können die Ausgezeichneten aller in Deutschland vergebenen Engagementpreise nominiert werden; Träger ist seit 2024 die Deutsche Stiftung für Engagement und Ehrenamt (DSEE), die diese Aufgabe vom Bundesverband Deutscher Stiftungen übernommen hat.