1.111 Euro und Raum für mehr Fantasie

Unterstützung für einen neuen, spannenden Raum: 1.111 Euro Preisgeld erhält der Förderverein Kita Klause-Entdecker e. V. Im Rahmen ihres nun schon 11. Stiftungspreises fördert die Town & Country Stiftung die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen. Zugleich würdigt sie damit die Menschen, die sich in den Projekten engagieren – viele von ihnen ehrenamtlich.



Ein bisher kaum und meist zweckentfremdet genutzter Raum soll zum Rückzugsort für fantasievolles Rollenspiel werden: Diesen Wunsch äußerten die Kinder der DRK-Kita Klause-Entdecker in Lindlar bei einer Kinderkonferenz. Die PIA-Auszubildende der Kita gestaltete den Raum als Projekt im Rahmen ihrer Ausbildung. Nun bietet er mehr Spielqualität und Wohlfühlatmosphäre und setzt neue Spielimpulse für die rund 60 Kinder, darunter einige mit Migrations- oder Trennungshintergrund sowie Sprachschwierigkeiten. Für seinen Einsatz wurde der Förderverein nun im Rahmen des 11. Town & Country Stiftungspreises ausgezeichnet. Das Preisgeld von 1.111 Euro nutzt er für die Kosten von Raumgestaltung und -ausstattung.



Stellvertretend für die Stiftung übergaben Stiftungsbotschafter Volker Sörgens und Stiftungsbotschafterin Kathrin Sörgens von der shs Gesellschaft für Schlüsselfertiges Bauen mbH in Lindlar die Urkunde und lobten das Engagement der Haupt- und Ehrenamtlichen: „Es macht große Freude zu sehen, mit wie viel Empathie und Wärme, Herzblut und Kreativität Sie für die Kinder Erlebnisräume schaffen, in denen sie sich in toller Atmosphäre entfalten können. Diese wichtige Arbeit ehren und unterstützen wir gern mit dem Town & Country Stiftungspreis!“



Über den Town & Country Stiftungspreis



Seit 2013 fördert der Town & Country Stiftungspreis deutschlandweit soziales Engagement für sozial, geistig und körperlich benachteiligte Kinder und Jugendliche. Der diesjährige 11. Stiftungspreis widmet sich dem Miteinander und steht unter dem Förderschwerpunkt „MIT – fühlen, reden, gestalten.“ Im Fokus stehen Projekte, die Kommunikation, Empathie und Gemeinschaft fördern oder Achtsamkeit trainieren. Unterstützt werden Bildungseinrichtungen, Vereine und andere, die sich für Chancengleichheit unabhängig von Herkunft, Geschlecht, sozialem oder religiösem Hintergrund einsetzen – und damit jungen Menschen bessere Perspektiven eröffnen.



Der 11. Stiftungspreis wird gestaffelt vergeben: In der ersten Runde werden 300 gemeinnützige Einrichtungen und Projekte mit jeweils 1.111 Euro gefördert. Im zweiten Schritt wählt eine unabhängige Jury aus diesen 300 Preisträgern ein besonders förderwürdiges Projekt pro Bundesland. Diese 16 Landespreisträger werden im Rahmen einer feierlichen Gala am 21. Juni 2024 in Erfurt bekanntgegeben, ausgezeichnet und mit zusätzlichen je 5.000 Euro prämiert.

