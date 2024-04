1.111 Euro für verletzte Kinderseelen

Unterstützung für einen stärkenden Ausflug: 1.111 Euro Preisgeld erhält die Hilfe für verletzte Kinder-Seelen gGmbH. Im Rahmen ihres nun schon 11. Stiftungspreises fördert die Town & Country Stiftung die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen. Zugleich würdigt sie damit die Menschen, die sich in den Projekten engagieren – viele von ihnen ehrenamtlich.



Die Hilfe für verletzte Kinder-Seelen gemeinnützige GmbH in Recklinghausen unternimmt einen Tagesausflug in den Kletterwald: mit 40 trauernden, durch den Tod naher Angehöriger traumatisierten Kindern und Jugendlichen sowie deren Familien. Diese erfahren so Halt und Gemeinschaft, während sie ihr Selbstvertrauen stärken – und auch Höhenängste überwinden. Zudem wird Achtsamkeit geschult, da die Sicherheit des Einzelnen von enormer Bedeutung ist. Für ihren Einsatz wurde die Institution nun im Rahmen des 11. Town & Country Stiftungspreises ausgezeichnet. Mithilfe der 1.111 Euro Preisgeld wird der Ausflug finanziert, inklusive Workshop-Material und gesundem Frühstück. So können auch finanziell benachteiligte Kinder teilnehmen.



Stellvertretend für die Stiftung übergab Stiftungsbotschafter Christian Schiffmann, Geschäftsführer der Vest Massivhaus GmbH in Marl, die Urkunde und lobte das Engagement der Ausgezeichneten: „Es wärmt einem das Herz, wie Sie den betroffenen Kindern und Jugendlichen Ihre Hand reichen, ihnen Halt geben und Erlebnisse ermöglichen, die sie stärker machen. Das ist ganz im Sinne des Town & Country Stiftungspreises, mit dem wir Ihre großartige Arbeit gern ehren und unterstützen!“



Über den Town & Country Stiftungspreis



Seit 2013 fördert der Town & Country Stiftungspreis deutschlandweit soziales Engagement für sozial, geistig und körperlich benachteiligte Kinder und Jugendliche. Der diesjährige 11. Stiftungspreis widmet sich dem Miteinander und steht unter dem Förderschwerpunkt „MIT – fühlen, reden, gestalten.“ Im Fokus stehen Projekte, die Kommunikation, Empathie und Gemeinschaft fördern oder Achtsamkeit trainieren. Unterstützt werden Bildungseinrichtungen, Vereine und andere, die sich für Chancengleichheit unabhängig von Herkunft, Geschlecht, sozialem oder religiösem Hintergrund einsetzen – und damit jungen Menschen bessere Perspektiven eröffnen.



Der 11. Stiftungspreis wird gestaffelt vergeben: In der ersten Runde werden 300 gemeinnützige Einrichtungen und Projekte mit jeweils 1.111 Euro gefördert. Im zweiten Schritt wählt eine unabhängige Jury aus diesen 300 Preisträgern ein besonders förderwürdiges Projekt pro Bundesland. Diese 16 Landespreisträger werden im Rahmen einer feierlichen Gala am 21. Juni 2024 in Erfurt bekanntgegeben, ausgezeichnet und mit zusätzlichen je 5.000 Euro prämiert.

