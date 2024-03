1.111 Euro für sportliches Miteinander

Unterstützung für Fußfassen mit Fußball: 1.111 Euro Preisgeld erhält der FC Inter Sinzig e. V. Im Rahmen ihres nun schon 11. Stiftungspreises fördert die Town & Country Stiftung die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen. Zugleich würdigt sie damit die Menschen, die sich in den Projekten engagieren – viele von ihnen ehrenamtlich.



„Förderung der Integration durch Fußball“ leistet der FC Inter Sinzig e. V. seit 2013. Er setzt sich für ein buntes Miteinander verschiedener Kulturen ein, stärkt Fairness, Respekt, Toleranz und Teamfähigkeit – auch im Juniorenbereich. Vorurteile sollen abgebaut, Geflüchtete schnell integriert werden. So hat der FC bereits vielen Kindern, Jugendlichen und Familien geholfen, hier Fuß zu fassen, neben dem Sport auch mit seinem Netzwerk. Für seinen langjährigen Einsatz wurde der Verein nun im Rahmen des 11. Town & Country Stiftungspreises ausgezeichnet. Das Preisgeld von 1.111 Euro fließt vor allem in die Infrastruktur des Vereins, der durch die Ahr-Flut 2021 betroffen war: um den Sportplatz wieder nutzbar zu machen und fehlende Materialien wiederzubeschaffen.



Stellvertretend für die Stiftung übergab Stiftungsbotschafter Philipp Deutsch, Geschäftsführer der AN Massivhaus GmbH in Sinzig, die Urkunde und lobte das Engagement der Ehrenamtlichen: „Es macht große Freude, das Mit- und Füreinander in ihrem Verein zu erleben – wie hier jede und jeder angenommen wird, wie sie bzw. er ist. So stellen wir uns ehrenamtliches Engagement vor und unterstützen es gern mit dem Town & Country Stiftungspreis!“



Die Ausgezeichneten sind froh über die Zuwendung: „Wir freuen uns riesig über den Stiftungspreis und wollen uns natürlich zuerst bei der Town & Country Stiftung und vor allem bei unserem Stiftungsbotschafter Herrn Deutsch bedanken, die die Notwendigkeit und die Bedeutung des Themas erkannt haben und das Projekt unterstützen wollen“, so Niklas Mohr-Rausch vom FC Inter Sinzig e. V.: „Wir bieten seit Jahren Personen aus unterschiedlichsten Kulturen ein sportliches Zuhause. Bei uns zählt lediglich, aus welchem Holz ein Mensch geschnitzt ist, und nicht, was für äußerliche, religiöse oder kulturelle Merkmale er hat. Wer sich integrieren will, dem muss man die Hand reichen und Brücken bauen, anstatt Türen zu schließen. Der Sport ist seit Jahr und Tag eine perfekte Begegnungsstätte dafür. Schon Nelson Mandela erkannte ‚Sport has the Power to change the World‘ – und wenn ich inzwischen zurückblicke und sehe, was wir als Verein auch außerhalb des Fußballfeldes für Menschen und Familien leisten konnten: Dann kann ich nur sagen, dass ich stolz bin.“



Über den Town & Country Stiftungspreis



Seit 2013 fördert der Town & Country Stiftungspreis deutschlandweit soziales Engagement für sozial, geistig und körperlich benachteiligte Kinder und Jugendliche. Der diesjährige 11. Stiftungspreis widmet sich dem Miteinander und steht unter dem Förderschwerpunkt „MIT – fühlen, reden, gestalten.“ Im Fokus stehen Projekte, die Kommunikation, Empathie und Gemeinschaft fördern oder Achtsamkeit trainieren. Unterstützt werden Bildungseinrichtungen, Vereine und andere, die sich für Chancengleichheit unabhängig von Herkunft, Geschlecht, sozialem oder religiösem Hintergrund einsetzen – und damit jungen Menschen bessere Perspektiven eröffnen.



Der 11. Stiftungspreis wird gestaffelt vergeben: In der ersten Runde werden 300 gemeinnützige Einrichtungen und Projekte mit jeweils 1.111 Euro gefördert. Im zweiten Schritt wählt eine unabhängige Jury aus diesen 300 Preisträgern ein besonders förderwürdiges Projekt pro Bundesland. Diese 16 Landespreisträger werden im Rahmen einer feierlichen Gala am 21. Juni 2024 in Erfurt bekanntgegeben, ausgezeichnet und mit zusätzlichen je 5.000 Euro prämiert.

