1.111 Euro für sportliche Teilhabe

Schüler:innen für den Sport gewinnen, für Tennis begeistern sowie ukrainische Kinder und Jugendliche integrieren: Das sind die Ziele des TLV 2011 Doberlug-Kirchhain e. V. und der evangelischen Schulgemeinschaft Niederlausitz. Ihr Projekt bietet kostenlosen Tennisunterricht in vier Grundschulen. So werden benachteiligte und geflüchtete Kinder sowie solche aus finanziell schwächeren Familien unterstützt, die sich sonst kein Tennis-Training leisten könnten. Für ihren Einsatz wurden die Beteiligten nun im Rahmen des 11. Town & Country Stiftungspreises ausgezeichnet. Das Preisgeld von 1.111 Euro fließt in die Projektkosten, darunter Trainingsstunden, Schläger, Bälle, Platzmiete und Fahrtkosten.Stellvertretend für die Stiftung übergabGeschäftsführer der ZET Massivhaus GmbH in Doberlug-Kirchhain, die Urkunde an der Evangelischen Katharina von Bora Grundschule Trebbus. Er nutzte die Gelegenheit, um das Engagement der Verantwortlichen zu loben: „Wir alle kennen die integrative Kraft des Sports. Sie nutzen sie erfolgreich für mehr Chancengleichheit und Teilhabe – ganz im Sinne des Town & Country Stiftungspreises, mit dem wir Ihren großartigen Einsatz deshalb gern ehren und unterstützen!“Die Ausgezeichneten freuten sich sehr über die Zuwendung: „Wir möchten die Liebe zum Sport wecken und aufzeigen, welch große Bedeutung der Sport für ein gesundes Heranwachsen hat – und für die Entwicklung der Persönlichkeit sowie wichtiger Kompetenzen von Ehrgeiz bis Teamgeist, kurz: für vieles, was man später im Leben benötigt. Dazu kommen Spaß und Freude am und im Umgang mit anderen Kindern und Jugendlichen. Unser Verein ermöglicht das allen interessierten Schülerinnen und Schülern, unabhängig vom Geldbeutel der Eltern. Unser Projekt ist nur in Zusammenarbeit mit der evangelischen Schulgemeinschaft Niederlausitz unter Leitung von Pfarrer Branig möglich. Und auch dank Ihrer Spende – vielen Dank!“, so2. Vorsitzender des TLV 2011 Doberlug-Kirchhain e. V.Seit 2013 fördert der Town & Country Stiftungspreis deutschlandweit soziales Engagement für sozial, geistig und körperlich benachteiligte Kinder und Jugendliche. Der diesjährige 11. Stiftungspreis widmet sich dem Miteinander und steht unter dem FörderschwerpunktIm Fokus stehen Projekte, die Kommunikation, Empathie und Gemeinschaft fördern oder Achtsamkeit trainieren. Unterstützt werden Bildungseinrichtungen, Vereine und andere, die sich für Chancengleichheit unabhängig von Herkunft, Geschlecht, sozialem oder religiösem Hintergrund einsetzen – und damit jungen Menschen bessere Perspektiven eröffnen.Der 11. Stiftungspreis wird gestaffelt vergeben: In der ersten Runde werden 300 gemeinnützige Einrichtungen und Projekte mit jeweils 1.111 Euro gefördert. Im zweiten Schritt wählt eine unabhängige Jury aus diesen 300 Preisträgern ein besonders förderwürdiges Projekt pro Bundesland. Diese 16 Landespreisträger werden im Rahmen einer feierlichen Gala am 21. Juni 2024 in Erfurt bekanntgegeben, ausgezeichnet und mit zusätzlichen je 5.000 Euro prämiert.Die Town & Country Stiftung mit Sitz in Erfurt wurde 2009 von Gabriele und Jürgen Dawo gegründet, um unverschuldet in Not geratenen Bauherren und deren Familien zu helfen. Bald wurde der Stiftungszweck um die Unterstützung benachteiligter Kinder und Jugendlicher erweitert. Die Arbeit der Town & Country Stiftung wird durch das Town & Country Franchise-System und weitere Unterstützer:innen sowie freie Spenden ermöglicht.Weitere Informationen zur Town & Country Stiftung finden Sie unter www.tc-stiftung.de