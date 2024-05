1.111 Euro für rollende Draußen-Erlebnisse

In der Chemnitzer Kita „Zwergenland“ fehlt es besonders den Jüngsten an Möglichkeiten, das Außengelände zu erkunden, da sie noch nicht laufen können. Deshalb schaffte der Kindergartenverein „Zwergenland“ e. V. ( www.zwergenland-chemnitz.de ) im Projekt „Natur mobil erleben“ einen Krippenwagen an. Dieser ermöglicht den Kindern naturnahe Erlebnisse, fördert ihre Verbundenheit mit der und ihr Verständnis für die Natur. Mit dem Wagen kommt auch ein an Mukoviszidose erkranktes Kind der Einrichtung täglich an die frische Luft, ohne durch Keime gefährdet zu werden. Für seinen Einsatz wurde der Kindergartenverein nun im Rahmen des 11. Town & Country Stiftungspreises ausgezeichnet. Das Preisgeld von 1.111 Euro wird für die Finanzierung des Krippenwagens verwendet.Stellvertretend für die Stiftung undGeschäftsführerin der Vollkasko-Massivhaus Chemnitz GmbH in Chemnitz, übergab deren Mitarbeiterindie Urkunde und lobte das Engagement der Ausgezeichneten: „Gern unterstützen wir mit dem Town & Country Stiftungspreis, dass auch die Kleinsten regelmäßig draußen unterwegs sein können, schon bevor sie laufen lernen – und wirklich alle von ihnen gefahrlos Natur erleben können. Danke für Ihre großartige Arbeit!“Seit 2013 fördert der Town & Country Stiftungspreis deutschlandweit soziales Engagement für sozial, geistig und körperlich benachteiligte Kinder und Jugendliche. Der diesjährige 11. Stiftungspreis widmet sich dem Miteinander und steht unter dem FörderschwerpunktIm Fokus stehen Projekte, die Kommunikation, Empathie und Gemeinschaft fördern oder Achtsamkeit trainieren. Unterstützt werden Bildungseinrichtungen, Vereine und andere, die sich für Chancengleichheit unabhängig von Herkunft, Geschlecht, sozialem oder religiösem Hintergrund einsetzen – und damit jungen Menschen bessere Perspektiven eröffnen.Der 11. Stiftungspreis wird gestaffelt vergeben: In der ersten Runde werden 300 gemeinnützige Einrichtungen und Projekte mit jeweils 1.111 Euro gefördert. Im zweiten Schritt wählt eine unabhängige Jury aus diesen 300 Preisträgern ein besonders förderwürdiges Projekt pro Bundesland. Diese 16 Landespreisträger werden im Rahmen einer feierlichen Gala am 21. Juni 2024 in Erfurt bekanntgegeben, ausgezeichnet und mit zusätzlichen je 5.000 Euro prämiert.