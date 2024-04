1.111 Euro für passende T-Shirts

Unterstützung für einen einheitlichen Auftritt: 1.111 Euro Preisgeld erhält der Erfordia Carneval Vereinigung e. V. Im Rahmen ihres nun schon 11. Stiftungspreises fördert die Town & Country Stiftung die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen. Zugleich würdigt sie damit die Menschen, die sich in den Projekten engagieren – viele von ihnen ehrenamtlich.



Zur Erfordia Carneval Vereinigung e. V. gehören auch viele Kinder und Jugendliche ab 3 Jahren, die rege am Vereinsleben teilnehmen und es aktiv mitgestalten. Gern möchte der Verein seine Leidenschaft zum Karneval, seinen Teamgeist und sein Gemeinschaftsgefühl nach außen zeigen – bei Veranstaltungen, Turnieren und Auftritten. Deshalb werden einheitliche T-Shirts für Tänzer:innen, Trainer:innen und Betreuer:innen angeschafft. Für seinen Einsatz wurde der Verein nun im Rahmen des 11. Town & Country Stiftungspreises ausgezeichnet. Das Preisgeld von 1.111 Euro wird für das einheitliche Outfit genutzt, damit auch Kinder aus Familien mit geringeren finanziellen Möglichkeiten entsprechend auftreten können.



Stellvertretend für die Stiftung übergab Stiftungsbotschafter Stephan Reinhardt, Geschäftsführer der Winkler Eigenheim-Bau GmbH & Co. KG in Erfurt, bereits im März die Urkunde und lobte das Engagement der Verantwortlichen: „Sie vermitteln den Kindern die Kraft des Miteinanders, machen sie stärker – und leben Ihre Leidenschaft gemeinsam mit Ihnen. Es macht Spaß, die Freude zu spüren, mit der Sie alle bei der Sache sind. Das ehren und fördern wir gern mit dem Town & Country Stiftungspreis und wünschen Ihnen viel Erfolg bei den zukünftigen Auftritten!“



Die Ausgezeichneten sind froh über die Zuwendung: „Die Mitglieder der Erfordia Carneval Vereinigung e. V. freuen sich sehr über die Förderung der Town & Country Stiftung für die einheitlichen Vereins-T-Shirts. Somit können wir z. B. auf Veranstaltungen und Auftritten unseren Verein nach außen hin repräsentieren und zeigen, dass wir eine starke Gruppe sind, welche sehr viel Wert auf Zusammenhalt legt. Besonders freuen wir uns, dass es auch Kindern aus schwierigeren Verhältnissen möglich gemacht wird, ein Vereins-T-Shirt zu erhalten“, so Reni Seyfarth, Sponsoring-Beauftragte des ECV.



Über den Town & Country Stiftungspreis



Seit 2013 fördert der Town & Country Stiftungspreis deutschlandweit soziales Engagement für sozial, geistig und körperlich benachteiligte Kinder und Jugendliche. Der diesjährige 11. Stiftungspreis widmet sich dem Miteinander und steht unter dem Förderschwerpunkt „MIT – fühlen, reden, gestalten.“ Im Fokus stehen Projekte, die Kommunikation, Empathie und Gemeinschaft fördern oder Achtsamkeit trainieren. Unterstützt werden Bildungseinrichtungen, Vereine und andere, die sich für Chancengleichheit unabhängig von Herkunft, Geschlecht, sozialem oder religiösem Hintergrund einsetzen – und damit jungen Menschen bessere Perspektiven eröffnen.



Der 11. Stiftungspreis wird gestaffelt vergeben: In der ersten Runde werden 300 gemeinnützige Einrichtungen und Projekte mit jeweils 1.111 Euro gefördert. Im zweiten Schritt wählt eine unabhängige Jury aus diesen 300 Preisträgern ein besonders förderwürdiges Projekt pro Bundesland. Diese 16 Landespreisträger werden im Rahmen einer feierlichen Gala am 21. Juni 2024 in Erfurt bekanntgegeben, ausgezeichnet und mit zusätzlichen je 5.000 Euro prämiert.

